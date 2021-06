Christophe Licata (Danse avec les stars) endeuillé : mort d'un membre de sa famille

Lundi 28 juin 2021 était un triste jour pour Christophe Licata. Le célèbre chorégraphe et danseur révélé au grand public grâce à sa participation à Danse avec les stars sur TF1 annonce une mauvaise nouvelle à ses 327 000 followers sur Instagram : sa tante est morte.

C'est une déclaration sobre que Christophe Licata fait à propos de la disparition d'un membre de sa famille. En story sur le réseau social de partage d'images, il publie une photo de sa chère tante en pull gris et gilet sans manches noir. Lunettes de vue sur le nez et cheveux courts et bruns, cette dernière prend la pose en cuisine, visiblement en pleine préparation d'un bon repas. "Au revoir Tatie Jo", écrit le charmant brun de 35 ans sans toutefois donner les raisons de cette disparition. Quelques mots accompagnés de deux emoji de circonstance : un coeur blanc et une colombe, qui symbolise l'envolée de l'âme vers le ciel.

Quelques heures après cette triste story, le danseur partage d'autres images. Cette fois, c'est une vidéo de son fils Livio (4 ans), né de ses amours avec sa femme Coralie, qui est publiée. L'enfant apparaît sur un vélo, un casque de protection sur la tête, et suit un parcours loin d'être plat. En légende, Christophe Licata précise qu'il s'agit là de son "grand" garçon.

Nul doute que ces images lui font chaud au coeur en ces moments difficiles de deuil. Sans le savoir, le petit Livio accompagne son tendre papa, et nul doute que sa belle Coralie lui est d'un soutien inconditionnel, comme elle l'a déjà été par le passé.

Rappelons qu'en juillet 2019, l'ex-partenaire de danse d'Amel Bent (saison 3), Nathalie Péchalat (saison 5) ou encore Linda Hardy (saison 10) dans Danse avec les stars était déjà touché par la mort d'un proche. Sur Instagram, il avait partagé une touchante photo de sa grand-mère, qu'il appelait sa "Nona", tenant dans ses bras Livio alors qu'il était tout bébé. "Au revoir ma Nona... Tu vivras toujours dans mon coeur", avait-il écrit. Deux ans plus tard, le voilà de nouveau en deuil...

Toutes nos condoléances à Christophe Licata et ses proches.