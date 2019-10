Christophe Michalak avec sa femme et Romane Serda pour fêter son nouveau livre

"Le jour où j'ai surpris Victor, mon fils de 5 ans, la main dans le pot de pâte à tartiner... j'ai bien compris le message : gourmand comme son papa, lui aussi voulait mettre la main à la pâte ! Alors, pour lui transmettre ma passion, partager un moment convivial et ludique, quoi de mieux que de pâtisser, ensemble ?" C'est de cette idée qu'est née La Pâtisserie en famille, le nouveau livre de Christophe Michalak disponible depuis le 9 octobre 2019 aux éditions HarperCollins. Au programme, 50 de ses recettes à reproduire à la maison.

À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, le célèbre chef pâtissier de 46 ans a organisé un événement à Paris, conviant petites et grands. Christophe Michalak était accompagné de Delphine McCarty, celle qui le comble de bonheur, à qui il est marié depuis 2013 et avec qui il a eu son petit Victor. Les époux ont travaillé ensemble sur La Pâtisserie en famille, Delphine ayant réalisé les photographies du livre.

"Et voilà, c'est aujourd'hui la sortie officielle de La Pâtisserie en famille, livre que j'ai particulièrement aimé photographier, car j'ai pioché dans l'univers de notre fils Victor ! Il n'était pas très content de me voir partir régulièrement avec ses jouets, mais aujourd'hui il est ravi de les voir dans un livre. Et puis c'est aussi la première fois qu'il faisait un shooting avec nous", a-t-elle expliqué sur sa page Instagram. Victor est cet adorable petit blond au grand sourire qui entoure son papa de ses bras sur la couverture de La Pâtisserie en famille.