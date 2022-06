Christophe - Sa dernière épouse Véronique en colère contre Michèle Torr : "J'en peux plus"

Ce mercredi 22 juin dans Touche pas à mon poste, Véronique Bevilacqua, dernière épouse de Christophe, dont elle était séparée depuis de longues années, mais toujours proche, venait témoigner dans l'une des dernières émissions de la saison de Cyril Hanouna. Cette dernière ne venait pas faire la promotion d'un album posthume, d'une biographie sur son ex-mari ou d'un concert en hommage au chanteur disparu. L'heure était plutôt au règlement de compte. Depuis plus de deux ans, et même bien avant la disparition de Christophe, Véronique Bevilacqua subit les affronts constants de Michèle Torr. Elle atteint aujourd'hui un point de non-retour.

Michèle Torr a toujours affirmé qu'entre Christophe et Romain Vidal, l'enfant de la chanteuse dont il serait le père, les liens étaient bien plus importants que ce que l'on voulait faire croire. En février 2021, elle affirmait notamment que les deux se voyaient en cachette. Une information qu'elle avait partagée en évoquant la peine de son fils à la mort de Christophe : "Il a été très marqué et très mal quand Christophe est décédé, mal d'être tenu à l'écart... Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais mon fils a beaucoup souffert, alors qu'ils étaient en contact et qu'ils se voyaient en cachette." Toujours selon ses dires, si Romain et Christophe ne pouvaient pas se voir plus, c'est pour la seule et unique raison que Véronique empêchait ses rencontres et "faisait barrage".

Après avoir pris son mal en patience durant des années, Véronique Bevilacqua a donc fini par sortir les griffes : "Ils se sont rencontrés à un concert. [Romain] avait demandé au maire de venir avec lui pour voir Christophe. [...] Il nous a dit qu'il lui avait dit qu'il n'aurait jamais pu s'entendre avec sa mère et, d'autre part, que ce n'était pas le moment. [...] Romain Vidal lui a donné son téléphone, Christophe ne l'a jamais contacté. Je veux absolument revenir la dessus parce que c'est très important."

Autre point et non des moindres, Véronique Bevilacqua aimerait que Michèle Torr cesse de faire courir des rumeurs sur elle selon lesquelles elle aurait empêché Christophe de voir son fils : "Il faut qu'on arrête, que cette dame arrête de m'accuser de plein de choses ! Je n'ai fait aucun barrage. Je me suis séparée il y a longtemps mais même si nous étions restés très proches avec Christophe, il pouvait faire ce qu'il voulait. Comme il disait toujours 'Vous n'êtes pas à ma place'. Michèle Torr, moi, je n'en peux plus !"

Véronique dément également avoir empêché Gérard, le frère de Christophe, de venir le voir à la fin de sa vie : "Je lui ai parlé parce qu'à la télé, elle cite son nom 'Gérard etc', donc à moins que mon beau-frère m'ait menti... [...] Je l'ai appelé et je lui ai dit 'Est-ce que t'as des contacts avec elle ? Ou ta fille ? Il m'a dit 'Jamais !' Donc pourquoi dire des choses comme ça ?" Seule Michèle Torr a la réponse à cette question...