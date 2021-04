Christophe dénonce la grossesse de Michèle Torr : l'éditrice du chanteur confirme cette version !

Le chanteur Christophe s'est révélé, à titre posthume, dans une autobiographie parue le 7 avril 2021 aux éditions Denoël. Mais cet ouvrage, intitulé Vivre la nuit, rêver le jour, est loin de faire l'unanimité auprès de certaines personnes évoquées dans ses pages. Michèle Torr, qui a été en couple avec l'artiste et a eu un fils avec lui - qu'il n'a pas souhaité reconnaître - a d'ailleurs accusé ces lignes d'être complètement mensongères et écrites par quelqu'un d'autre.

Dorothée Cunéo, la directrice des éditions Denoël qui a publié Vivre la nuit, rêver le jour, a fait savoir au magazine Gala qu'elle avait bien travaillé sur cette biographie avec le chanteur : "Christophe est évidemment l'auteur de ses Mémoires, a-t-elle précisé. J'ai bien sûr toute ma correspondance avec lui à ce sujet. Véronique Bevilacqua, épouse de Christophe, m'a agréablement ouvert l'album photos du couple, mais n'est pas intervenue sur le texte." Des propos qui démentent, donc, la version de Michèle Torr.

Je ne pense pas que ces Mémoires soient de la main de Christophe

Il faut dire que l'ouvrage n'est pas très clément avec l'ancienne compagne de Christophe, ni pour Romain, le garçon né de leur amour le 17 juin 1967. "J'étais très étonnée. Les passages me concernant sont complètement faux et ne reflètent absolument pas la vérité sur notre relation. Et je ne pense pas que ces Mémoires soient de la main de Christophe. Je sais même par un ami commun que ce livre n'était pas commencé quand il est décédé, dénonçait-elle, déjà chez Gala. On a fait dire à Christophe que je suis tombée enceinte de Romain pour le retenir. C'est complètement faux, dans la mesure où il a eu envie d'un enfant avec moi ! Il me disait qu'il voulait un fils que nous retrouverions après les galas, qui viendrait nous voir à quatre pattes, à qui il apprendrait plus tard à jouer du piano. Il voulait même qu'on le prénomme Giusti..."

Michèle Torr a donc eu de mauvaises informations... les propos de Christophe à son sujet ont bien été tenus par lui-même, directement à son éditrice.

