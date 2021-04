Christophe sur sa rupture avec Michèle Torr, enceinte : "Elle a pensé que cet enfant nous lierait"

Pour Christophe , une seule femme a compté dans sa vie, Véronique, qu'il a épousée en 1971, et avec qui il a eu sa fille Lucie née la même année. Malgré leur séparation en 2000, après des années d'infidélité, ils n'ont jamais divorcé. "Le grand amour de ma vie, c'est Véronique, ma femme et la mère de ma fille Lucie. Le plus belle rencontre de ma nuit. Nous sommes restés ensemble pendant trente ans. Je suis parti parce que Véronique se détachait et qu'on s'engueulait tout le temps. Pourtant, cette séparation, je ne l'ai jamais vraiment bien comprise, avoue-t-il dans son livre. Je ne me l'explique toujours pas et je crois qu'elle non plus. Véronique n'en reste pas moins la femme de ma vie", écrit Christophe dans son livre Vivre la nuit, rêver le jour, à paraître le 7 avril prochain aux éditions Denoël. "Je n'ai jamais été fidèle parce que j'avais d'autres désirs. De ce côté-là aussi, j'ai toujours été un chercheur, avoue l'artiste décédé le 16 avril 2020, après s'être battu contre la Covid-19. Evidemment, ça ne faisait pas de moi un cadeau pour les femmes."

Dans ce même livre, dont Paris Match publie quelques extraits dans son numéro du 1er avril, l'interprète d'Aline et Les Mots bleus (parmi tant d'autres tubes) revient sur une autre histoire médiatisée de sa vie : celle avec Michèle Torr .

A la fin des années 60, les deux artistes ont une liaison, une brève romance qui donne lieu à la naissance de Romain le 17 juin 1967. Christophe a toujours refusé de le reconnaître au damne de Michèle Torr et de Romain, qui ont souvent évoqué ce regret dans les médias. Pas de quoi attendrir Christophe, comme le montrent ses mots sur le sujet dans son livre. "Je l'ai rencontrée lors des préparatifs de la tournée que nous allions entamer Hervé Villard, elle et moi, je l'aimais bien. Elle avait des airs de Marilyn et portait Shalimar de Guerlain. Après la tournée, on est rentrés ensemble", se souvient-il dans Vivre la nuit, rêver le jour. Michèle Torr se dit alors qu'une belle et longue histoire commence. Sauf que Christophe ne le voit pas comme cela : "Mon problème avec les femmes, ça a toujours été une question de bagages : chaque fois qu'elles arrivent chez moi avec, l'histoire se finit. Et parfois, je me vire tout seul." Michèle Torr n'y a pas échappé et très vite, leur romance a pris fin. Oui mais voilà, la chanteuse attend un enfant. Peu importe pour Christophe, c'est fini pour de bon entre eux : "Quelques temps plus tard, j'ai appris qu'elle était enceinte. Elle a sans doute pensé que cet enfant nous lierait un peu plus. C'est sûrement pour ça qu'elle l'a gardé. Mais ça ne nous a pas rapprochés, bien au contraire."

Des mots qui ne devraient pas plaire à Michèle Torr et à son fils Romain mais qui restent dans la droite lignée de ce que Christophe a toujours dit.

Les extraits du livre Vivre la nuit, rêver le jour (à paraître le 7 avril prochain) sont à retrouver dans le numéro du 1er avril 2021 de Paris Match.