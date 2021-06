Ciara, Megan Thee Stallion... Défilé de bombes aux BET Awards !

Paris accueille une nouvelle Fashion Week, mais c'est à Los Angeles qu'a eu lieu le défilé le plus prisé de la semaine ! Ciara, Megan Thee Stallion et bien d'autres ont sorti le grand jeu pour les BET Awards. En combinaison scintillante ou robe fendue, les stars de la cérémonie ont régalé des millions de téléspectateurs et internautes.

C'est au Microsoft Theater, à Los Angeles, qu'ont eu lieu les BET Awards 2021. Les convives sont tous (ou presque !) passé par l'immanquable tapis rouge, où les attendaient de chanceux photographes. Ces derniers ont été aveuglés par Ciara et sa tenue Alexandre Vauthier (collection Haute Couture printemps-été 2021), composée d'une combinaison et de bottes. La chanteuse et nouvelle maman d'un petit garçon prénommé Win (né le 23 juillet 2020) a fait sensation.

Comme elle, la rappeuse amoureuse Megan Thee Stallion, Lil Kim, la protégée de Beyoncé, Chloe Bailey, et les chanteuses H.E.R et Saweetie se sont mises sur leur 31 pour les BET Awards. Côté messieurs, l'ex-compagnon de cette dernière, le rappeur Quavo, Tyler, The Creator ou encore Lil Nas X s'étaient minutieusement préparés pour l'événement.

Tous ont assisté à la révélation de la soirée, faite par Cardi B. La rappeuse mariée à Offset (du groupe Migos) est enceinte de son deuxième enfant.