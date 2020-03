Cindy Crawford dépassée ? Son fils se fait tatouer le visage et dérape

En ce moment, Presley Gerber en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Le jeune homme de 20 ans enchaîne les mauvaises passes. Après avoir été arrêté ivre au volant de sa Tesla en janvier dernier, le fils de Cindy Crawford et Rande Gerber s'était offert un tatouage sur le visage au mois de février. On pouvait alors découvrir l'inscription "Misunderstood", soit "incompris" en français, sur sa joue droite.

Il s'était alors heurté à une vague de commentaires négatifs. "Si j'avais estimé que ça abîmait mon visage ou que je n'en voulais pas, alors je ne l'aurais pas fait... Ça dit 'incompris' parce c'est comme ça que je me suis senti toute ma vie", avait-il déclaré à l'époque. Des critiques qui ne semblent pas avoir cessé, puisque Presley Gerber en a rajouté une couche le 11 mars 2020. Dans ce message, il se plaint que les gens le "détestent" tout en comparant sa situation... aux discriminations subies par les personnes transgenres. "La plupart des gens peuvent se faire lifter le visage, changer de genre, se faire des injections aux lèvres, etc. C'est offensant de dire quoi que ce soit de nos jours. Moi, je me fais un petit tatouage sur le visage et, maintenant, les gens adorent me détester", a-t-il écrit dans sa story Instagram mercredi.

Le fait que Presley Gerber se fasse un tatouage sur le visage alors qu'il est mannequin avait inquiété ses fans comme ses proches. Le frère de Kaia Gerber ayant déjà eu des problèmes de santé mentale par le passé, tous s'inquiétaient du fait qu'il ait choisi un tatouage au sens aussi sombre.

Des événements qui ont engendré une inquiétude grandissante chez ses parents, Cindy Crawford et le businessman Rande Gerber. "Presley traverse une phase de grande rébellion en ce moment. Il essaie de sortir de l'ombre de sa famille et de se créer sa propre identité. Il aime aussi l'attention qu'il reçoit, même si c'est négatif à cause de ton tatouage. Presley ressent la grande pression que ses parents lui infligent. Cindy et Rande sont reconnus et respectés dans leurs professions respectives. Il veut trouver sa propre passion et sa place dans ce monde", a confié une source restée anonyme à Us Weekly.