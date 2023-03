Cindy Fabre en couple avec un charmant barbu : rares images des amoureux, partis dans un coin de paradis

Ce n'est pas parce que des parents se séparent qu'il s'agit d'un échec. Parfois, quand papa et maman ne sont plus heureux ensemble, il est préférable pour le bien de tous qu'ils continuent leur chemin chacun de leur côté. Cindy Fabre était en couple avec un certain Jean-Marc jusqu'à il y a quelque temps. Ensemble, ils ont eu un fils, Elio, 10 ans, garçon dont ils se partagent la garde depuis leur rupture. "Elio vient d'entrer en CM2. Il adore l'école et a franchi le portail sans même m'adresser un regard (rires). C'est un garçon de 9 ans très gentil et jovial. Quel bonheur de l'avoir à mes côtés. (...) Je suis séparée de son papa et nous en avons la garde partagée", indiquait Cindy Fabre dans Ici Paris.

Si elle n'en a pas dit plus au sujet de la rupture, Cindy Fabre n'a pas caché qu'elle était retombée amoureuse. Pas d'information précise sur le nouvel heureux élu. Seuls quelques clichés partagés par la nouvelle directrice générale de la société Miss France permettent d'identifier monsieur comme un barbu châtain plutôt sexy. Pour le couple, l'amour est toujours au rendez-vous à voir les posts de l'ex-reine de beauté de 37 ans dévoilés sur Instagram (voir notre diaporama.)

On peut apercevoir Cindy Fabre en maillot de bain, chapeau de paille sur la tête, en train de se faire poser une fleur sur son couvre-chef par son chéri. La vidéo succède à un cliché d'elle en train de mordre la joue (ou l'oreille) de son homme et de tenter un challenge danse avec lui. Les images font plaisir à voir et prouvent que tout sourit à la belle brune nivernaise depuis plusieurs mois.