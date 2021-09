Cindy (Koh-Lanta All Stars 2021) jugée trop stratège : elle assume et répond aux critiques

Mardi 31 août 2021 était diffusé le deuxième épisode de la saison All Stars de Koh-Lanta. Et les téléspectateurs ont encore eu le droit à leur lot de surprises avec notamment les éliminations de Patrick et Cindy. Les deux aventuriers ont toutefois eu l'occasion de rejoindre l'île des bannis, où se trouvaient déjà Ugo et Karima. Qu'à cela ne tienne, Cindy Poumeyrol a forcément été très déçue d'avoir été la cible des votes de ses coéquipières. Malheureusement, la jolie blonde a perdu leur confiance en apparaissant comme une candidate dangereuse et peu fiable.

"Cindy, c'est la stratège numéro 1, elle sait y faire et elle est beaucoup trop séductrice", a par exemple estimé Jade avant le Conseil. Un discours qui fait écho à celui de Clémence : "C'est important d'avoir des gens avec soi sur qui compter. Cindy, on a vu qu'elle était très maligne et qu'elle avait un côté charmeur."

Je ne triche pas en relation humaine

Face aux réactions qu'elle a suscité, sur l'île mais aussi sur les réseaux sociaux, Cindy Poumeyrol a souhaité faire une mise au point en story Instagram à la fin de l'épisode sur ce côté stratège qu'on lui reproche. "Le côté stratège fait peur mais tous les aventuriers sont stratèges, sauf qu'il y a de bons stratèges et de mauvais stratèges, certains assument et d'autres non. Ça fait partie intégrante du jeu et il ne faut pas le condamner. J'ai toujours aimé que dans Koh-Lanta le cérébral puisse l'emporter sur des gros muscles, qu'un aventurier puisse terminer dernier à une épreuve et en gagner une autre le lendemain. C'est ce qui est magique ! Les surprises", a écrit la future maman de deux enfants.

Et pour elle de se défendre : "Je suis joueuse mais je ne triche pas en relations humaines après je ne peux m'en prendre qu'à moi-même face à ces guerrières, j'aurais dû me préparer physiquement. Ce qui est certain c'est qu'en sortant de ce Conseil, j'ai mal au coeur, j'ai beaucoup de peine. Oui, je suis une grande sensible." L'aventure n'est toutefois pas encore fini pour Cindy Poumeyrol. "J'ai quand même l'occasion de prendre ma revanche et la perspective de pouvoir réintégrer l'aventure me fait rêver : attention à la revanche d'une blonde !" Rendez-vous au prochain épisode !