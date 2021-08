Cindy (Koh-Lanta) enceinte et au bord du burn-out ? : "Si je suis honnête..."

La prochaine saison de Koh-Lanta All Stars 2021 sera lancée le 24 août prochain et c'est désormais officiel : Cindy Poumeyrol fera bien partie du casting. L'ancienne finaliste de l'édition 2019 est donc soulagée de pouvoir en parler librement, tout comme elle l'est au sujet de sa nouvelle grossesse. Car oui, comme il y a deux ans, la jolie blonde de 31 ans est tombée enceinte peu de temps après ses retrouvailles avec son mari Thomas Chenu !

"Je suis tombée enceinte le jour de mon retour de Koh-Lanta, un truc de fou ! Je ne sais jamais quand j'ovule, je peux juste dire que je suis très féconde, c'était pareil pour Alba (1 an, ndlr). J'ai su très vite à cause de ma poitrine ! Je pense qu'elle triple de volume pendant ma grossesse, c'est beaucoup trop je vous jure", a-t-elle confié en story Instagram ce jeudi 5 août 2021.

Je ne coupe vraiment jamais

Il s'agit d'une nouvelle dose de bonheur pour le couple, qui essayait depuis un moment d'avoir un deuxième enfant, et qui a même essuyé une fausse couche. Mais il s'agit aussi d'une source de stress en plus pour celle qui a déjà un planning très chargé. Elle ne cache d'ailleurs pas craindre le "burn-out". "Si je suis honnête, juste avant de partir à KL j'étais à la limite... Gérer Maison Nicole (sa marque de vêtements, ndlr) en plein développement, l'influence et Instagram, les projets perso et la vie de famille... C'est dur de tout concilier. Je regrette souvent mon statut confortable de salarié, car aujourd'hui, je ne coupe vraiment jamais, même en vacances, a-t-elle avoué. Mais cette nouvelle vie m'apporte tellement de satisfaction que c'est sans regret. Et puis, on dormira quand on sera mort."

Pour se ressourcer et être certaine de ne pas s'épuiser, Cindy Poumeyrol confie néanmoins s'accorder des moments rien que pour elle et s'abstenir de s'occuper certaines tâches ménagères. "Je vais très souvent me faire masser et je fais très souvent la sieste. Je ne fais pas le ménage et très peu la cuisine à la maison ! Je ne suis pas wonderwoman", a-t-elle souligné.