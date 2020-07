Cindy (Koh-Lanta) "privilégiée" : sa parenthèse enchantée dans le luxe

L'émission Koh-Lanta aura véritablement changé sa vie. Grâce à sa participation en 2019, Cindy, finaliste du jeu de TF1, a accumulé de nombreux followers avec le temps, désireux de suivre son quotidien. La naissance de sa fille Alba, née en octobre dernier, a également fait d'elle une personnalité incontournable sur la Toile. Sollicitée par les marques et par son bébé, Cindy a tout naturellement mis sa carrière de banquière entre parenthèses. Au mois de janvier, alors que son congé maternité prenait fin, elle expliquait d'ailleurs vouloir s'offrir encore du bon temps avec Alba.

Et, force est de constater que, après mûre réflexion, les portefeuilles clients devront continuer d'être gérés sans elle. En effet, sans le confirmer officiellement, il est apparu évident que Cindy souhaitait désormais se consacrer à ses activités d'influenceuce. Chaque jour, elle partage ainsi ses bons plans sur Instagram mais aussi ses escapades de rêve. Depuis quelques jours, elle a d'ailleurs la chance de se trouver aux Sources de Caudalie, un hôtel luxueux et réputé de Bordeaux, avec son mari Thomas et leur fille. "Je vous jure on est au paradis, j'hallucine c'est tout ce que j'aime. Demain on va faire une dégustation de vin, il y a le spa, massage, de très bons restaurants, quel kif", s'est-elle extasiée via sa story jeudi 9 juillet 2020.

C'est forcément pas donné

Et Cindy a bien raison d'en profiter lorsqu'on sait qu'une seule nuit dans cet établissement cinq étoiles vaut des centaines d'euros, 455 euros pour être précis. Mais pour couronner le tout, l'ex-aventurière indique avoir eu la chance de ne rien débourser du tout : "Je ne me remets pas de cet endroit. Comme j'ai une très belle communauté sur Instagram, j'ai le privilège d'être invitée dans certains beaux endroits, mais Caudalie je crois que c'est celui qui me marque le plus, il y a tout pour passer un excellent moment."

De quoi faire quelques jaloux. Consciente de sa situation avantageuse, Cindy a souhaité mettre les choses au clair un peu plus tard, assurant ne pas vouloir se pavaner sans raison. "C'est vrai que c'est un 5 étoiles, du coup c'est forcément pas donné. Sachez que toutes les vidéos que je vous fais, c'est pas pour vous en mettre plein les yeux et vous donner envie sur quelque chose d'inaccessible. Au contraire, c'est pour donner des petits conseils pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une nuit ici, vous pouvez très bien faire un soin, profiter des piscines, faire des balades, ce n'est pas réservé qu'à une élite, il suffit juste d'être un petit peu malin", explique-t-elle. À bon entendeur !