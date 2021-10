Cindy Lopes très décolletée, Fiona Gélin en couple, pluie de stars au Théâtre du Gymnase !

La saison théâtrale bat son plein avec des évènements à la pelle. Après les premiers pas de Vanessa Paradis sur scène, le retour sur les planches de M. Pokora, Capucine Anav ou Anne Roumanoff, c'est au tour de la pièce Deux sur la balançoire de charmer le public. Alors que le spectacle se jouera tous les mercredi et jeudi jusqu'au 16 décembre prochain, une générale a été organisée, au Théâtre du Gymnase Marie Bell de Paris, en présence d'une foule d'invités cinq étoiles.

Cette version de Deux sur la balançoire est une adaptation signée feu Jean-Loup Dabadie - le parrain de Nicolas Bedos. Le texte originel, Two for the seesaw, a été écrit par William Gibson en 1958 pour Broadway, est joué depuis des années par les plus grands, Annie Girardot, Magali Noël, Jean Marais... Aujourd'hui, c'est Elisabeth Duda qui incarne Clara et Johann Morio qui joue Jerry. Cette tragi-comédie raconte l'histoire de deux amoureux de la vie qui vibrent, s'enlacent, se détruisent, rêvent : un couple qui vogue dangereusement sur une corde sensible, dans un New-York effervescent et mondain.

Outre les deux têtes d'affiche, qui étaient évidemment présents le soir de la générale, d'autres personnalités avaient fait le déplacement jusque dans le dixième arrondissement de Paris. Laurent Amar, l'ami des stars, était de la partie, tout comme Cindy Lopes, actuellement au Théâtre des Blancs Manteaux dans Lopes... tacle, Delphine Zentout, Jérémy Gisclon a.k.a Jeremstar, Audrey Férin, Gabriel Szapiro - le metteur en scène -, Bernard Menez, Fiona Gélin et son compagnon Richard Bauduin, Pierre Azema, Jean-Louis Barcelona, Sébastian Barrio, Laetitia Fourcade et Magali Ripoll, iconique choriste de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. Pour découvrir cette nouvelle version de la pièce, 100% frenchie, ne reste plus qu'à vous procurer une place...