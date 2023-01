Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) : Dévastée par une fausse couche, elle donne enfin de ses nouvelles

Grandement soutenue par sa famille et ses amis, Cindy Van Der Auwera peut désormais compter sur la symbolique de cet oiseau remarquable. "J'ai aujourd'hui décidé d'exprimer mes pensées de façon éphémère. L'annulaire droit est le symbole de la patience dans l'union. J'ai donc associé ce symbole à un autre : le colibri. Ce petit oiseau si courageux qui prend beaucoup de risques. Il est le modèle de la générosité et du courage, mais surtout de la persévérance, l'amour, le bonheur et l'espoir. (...) Et quand le moral ne sera pas au beau fixe, mon colibri sera là pour me rappeler de ne jamais perdre espoir", a-t-elle ajouté.

D'ailleurs, l'épouse de Sébastien compte bien en faire un tatouage permanent afin de toujours se sentir pousser des ailes malgré les difficiles étapes de la vie. "Je pense d'ailleurs qu'il pourrait bien devenir un dessin éternel sur moi dans l'avenir...", a-t-elle conclu. On lui souhaite tout le meilleur !