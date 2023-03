Claire Chazal d'une grande élégance pour recevoir Julie Gayet, sublime en total look noir, dans Le Grand Échiquier

Ce vendredi 31 mars 2023 Le Grand Echiquier est de retour pour un numéro inédit diffusé sur France 3, toujours avec Claire Chazal aux commandes. Le spectacle vivant sera une nouvelle fois mis à l'honneur depuis le prestigieux château de Versailles, un lieu plein d'Histoire qui sera sublimé par les prises de vue du réalisateur de la soirée François Goetghebeur.

"Nous avons d'une part, dans l'axe principal, la salle, sublime, et d'autre part, sur le second axe, nous sommes en immersion dans un décor de toile peinte. La spécificité de cet enregistrement vient du fait que nous avons également tourné plusieurs séquences hors de la salle, notamment dans la galerie des Glaces, pour que nous soyons pleinement présents dans le château", a-t-il expliqué pour francetv.

Du beau monde à Versailles

Pour un lieu exceptionnel, il fallait donc des invités tout aussi exceptionnels. Claire Chazal recevra ainsi Julien Clerc, qui va chanter ses plus belles chansons et offrira un très bel hommage à Serge Lama, également présent. Il y aura par ailleurs Nicola Sirkis et son groupe Indochine, Benjamin Biolay, Julie Gayet, magnifique en total look noir pour parler des musiques de films, le pianiste Alexandre Tharaud, le violoniste Renaud Capuçon, le chef Mathieu Herzog et la danseuse de l'Opéra de Paris Marion Barbeau. Le rappeur Dosseh, la Franco-Algérienne Souad Massi et la chanteuse Santa du groupe Hyphen Hyphen viendront également faire le show, tout comme les artistes lyriques Michael Spyres, la mezzo-soprano Gaëlle Arquez et le soprano Bruno de Sà.

En outre, les artistes seront accompagnés sur scène par le Grand Orchestre de l'Opéra royal de Versailles et le jardinier en chef de Versailles Alain Baraton, présent pour guider les spectateurs et les invités à travers l'histoire du Parc sur l'ensemble de l'émission.