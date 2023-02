Claire Chazal prête à tout pour son fils de 28 ans François Poivre, tenu loin du scandale PPDA

Pour son livre polémique, dont certaines victimes présumées de Patrick Poivre d'Arvor ont contesté les méthodes, Romain Verley a tenté de recueillir le maximum de témoignages de proches. Et qui dit proches de PPDA peut aussi bien entendu comprendre des proches de Claire Chazal. Et ils sont nombreux à avoir décliné l'invitation de l'auteur de l'ouvrage PPDA, le Prince Noir (éd. Fayard), notamment dans le cadre de l'évocation du fils de la journaliste, fruit de ses amours passés avec l'ancienne vedette de TF1. Ce qui témoigne à nouveau du besoin viscéral de Claire Chazal de protéger son fils, aujourd'hui âgé de 28 ans. On peut le découvrir dans les pages du livre, à travers les messages de refus, anonymes, reçus par Romain Verley.

Ainsi, une des personnes contactées rappelle que ses propos "pourraient peiner Claire et surtout son fils François". "Je suis un peu gêné pour te répondre, cette affaire a fait beaucoup de mal à la petite famille de Claire, surtout le fils dont le père est PPDA", peut-on aussi lire. On peut alors comprendre à quel point protéger François Poivre a été la priorité absolue de la journaliste durant cette affaire, qui fait encore couler beaucoup d'encre. François Poivre a toujours souhaité se tenir loin de la médiatisation de ses parents, et n'a pas attendu que le nom de son père soit sali pour ça. Le fils de Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor a toujours été un jeune homme discret. Et la journaliste n'évoque que très rarement son enfant unique.

En mars 2022, elle avait néanmoins accepté de faire quelques précieuse confidences sur son fils François dans les colonnes de Gala. "Un sens à la vie. Il est la raison d'être, la raison de vivre. Pour moi avoir un enfant était une nécessité. Ça s'est imposé. Il est mon socle", a alors fait savoir Claire Chazal à nos confrères. Aujourd'hui, François Poivre a naturellement décidé de voler de ses propres ailes, et ne vit plus chez elle, comme confié par celle qui a partagé sa vie avec Arnaud Lemaire. Durant longtemps, il a même vécu à des milliers de kilomètres d'elle. "Il est certain qu'à un moment comme beaucoup d'adolescents, il a voulu couper le cordon et il l'a fait en partant très loin. D'abord en Nouvelle-Zélande, puis à Londres et désormais à Hong-Kong", avait d'ailleurs confié Patrick Poivre d'Arvor à ce sujet, à VSD en 2016. "Il n'a pas eu un rapport très facile avec la notoriété", avait noté Claire Chazal à propos de son fils, dans les colonnes de Paris Match en 2019.

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.