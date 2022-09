Claire Keim parfois désemparée avec Uhaina ? Elle admet ses limites avec son adolescente de 14 ans

Dans la série Vise le coeur, dont un nouvel épisode va être diffusé ce jeudi 8 septembre sur TF1, Claire Keim incarne une femme flic. Une série engagée notamment contre les violences faites aux femmes. Si elle avoue ne pas être investie dans la cause féministe, la compagne de Bixente Lizarazu en connaît l'importance et l'enjeu actuel. Comment en parle-t-elle avec sa fille de 14 ans, Uhaina ? Elle reconnaît être parfois désemparée. Dans les colonnes de Nous Deux, elle confie : "Je ne transmets pas de valeurs féministes. Seul compte l'exemple. Je vois que parfois, ma fille se laisse enfermer dans des situations parce qu'elle est une jeune fille, et je lui explique que ça n'est pas normal."

"Mais en fait, elle est très solide, elle n'a pas les problèmes que je rencontrais à son âge, ajoute la compagne de Bixente Lizarazu à propos de leur fille. Et puis son monde je ne le connais pas très bien, donc je n'ai pas vraiment les clés pour l'aider." La comédienne de 47 ans reconnaît néanmoins faire "le maximum" et être là pour elle. Comment gère-t-elle ? Elle répond : "On parle beaucoup, ce qui me rassure. Je me dis que tant qu'on se raconte des choses, c'est que tout va bien." Claire Keim se souvient que lors de sa jeunesse, elle n'a pas été confrontée à ce type de situation. "J'ai la chance d'avoir été élevée par des gens bien, explique la comédienne de Vise le coeur. Je n'ai jamais cru qu'une femme ne pouvait pas faire autant de choses qu'un homme, que j'étais sans défense ou qu'on n'allait pas me prendre au sérieux parce que j'étais une femme."

Pourquoi elle "n'a pas de succès" avec sa fille Uhaina

Vise le coeur était très attendue sur TF1 et le lancement de la mini-série a confirmé l'attente du public. Les deux premiers épisodes ont ainsi connu de jolis score d'audience. Parmi les téléspectateurs néanmoins, Claire Keim ne peut pas compter sur sa fille. Dans les colonnes de TV Grandes Chaînes, elle a expliqué que sa fille - dont le prénom signifie 'vague' en basque - n'avait pas pour habitude de la regarder à la télé. "Pour elle, la télé, c'est un truc de dinosaure. Le jour où je ferai un sketch marrant sur TikTok, peut-être que j'aurai du succès auprès de ma fille. TF1, pour elle, pardon pour la chaine, mais c'est un peu comme l'ORTF pour nous !", a-t-elle fait savoir.