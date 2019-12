Claire Keim : Tendre déclaration en chanson à Bixente pour son anniversaire

Il y a des dates plus importantes que d'autres. Il faut croire que Claire Keim n'oubliera jamais celle du 9 décembre, jour où son compagnon Bixente Lizarazu fête son anniversaire. Ce lundi, l'ancien joueur de l'équipe de France de football a fêté ses 50 ans. Un joli cap que l'actrice a décidé de célébrer en chanson.

D'ordinaire très discrets, sur les tapis rouges comme sur les réseaux sociaux, Claire Keim et Bixente Lizarazu préfèrent vivre leur relation à l'ombre des projecteurs. Voilà pourquoi l'exception d'aujourd'hui est si touchante. Sur Twitter, la comédienne de 44 ans s'est filmée en reprenant la chanson Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet, à la voix et au piano. Elle conclut sa performance par quelques vers de Happy birthday to you. "Joyeux anniversaire", écrit-elle d'ailleurs en légende. Une tendre vidéo qui a suscité l'admiration des followers de Claire Keim, à commencer par le principal intéressé, Bixente Lizarazu, qui a commenté d'une ribambelle d'emojis coeur rouge.