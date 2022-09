Claire Keim transformée grâce à Bixente Lizarazu : ces changements au quotidien impulsés par son compagnon

Elle est l'héroïne de la mini-série Vise le coeur, diffusée sur TF1. Et s'il y a bien quelqu'un qui a touché son palpitant, c'est son compagnon, Bixente Lizarazu. Depuis que Claire Keim a croisé la route du footballeur, sa vie n'est plus du tout la même. Les amoureux sont en couple depuis le mois de juillet 2006 et ils ont accueilli ensemble une petite fille, baptisée Uhaina, le 23 août 2008. Mais la vie de famille n'est pas la seule chose qui a bouleversé le quotidien de la chanteuse et comédienne de 47 ans.

Bixente a gardé les réflexes qu'il a eus durant sa carrière

S'il y a bien quelque chose qui a radicalement changé, c'est l'hygiène de vie de Claire Keim. En s'unissant à un ancien champion du monde de l'année 1998, elle se doutait sans doute qu'elle ne pourrait pas rester au lit toute la journée, ni enchaîner les fast-food pour éviter de cuisiner le dimanche soir. Et sans doute ne le voulait-elle pas, elle-même. "Bixente a gardé les réflexes alimen­taires qu'il a eus durant sa carrière, du coup j'ai un peu levé le pied sur la blanquette et je privi­lé­gie légumes et sucres lents, expliquait-elle au magazine Gala. Il me pousse à faire le plus de sport possible. Mais heureu­se­ment, on tombe toujours d'accord sur une belle côte de boeuf et un verre de Bordeaux de temps en temps... !"

Les concessions, il n'y a que ça de vrai ! Sur son compte Instagram, Bixente Lizarazu s'affiche sans cesse à vélo, intérieur ou extérieur, sur son surf ou encore en pleine séance de ski ou de ju-jitsu. Mais le sport n'est, évidemment, pas le seul effort qu'il opère pour s'assurer de garder une santé impeccable. L'alimentation saine, il n'y a que ça de vrai. Même si, de son côté, Claire Keim craquerait volontiers un peu plus souvent. "Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de me restreindre pour tenir la ligne, ajoutait-elle. Surtout si je suis trop stres­sée, anxieuse ou fati­guée, car je tombe illico dans le choco­lat ! Or, à un peu plus de 40 ans, mon corps ne réagit plus comme avant. J'en­caisse moins bien les excès et les nuits blanches..."