Clara Bermudes (Secret Story) nue sur Instagram : sa silhouette déjà retrouvée

Clara Bermudes n'a pas froid aux yeux ! Un peu plus de trois mois après son accouchement, la candidate de Secret Story 7 (2013) a dévoilé une photo d'elle en tenue d'Eve.

La maman d'Andréa a en effet souhaité poser nue, en pleine nature, afin de se montrer telle qu'elle est. Jambes légèrement levées, bras bien positionnés afin de cacher légèrement sa poitrine, regard de braise... Clara Bermudes a fait grimper la température sur Instagram. "Ok is not perfect, but it's natural ! (traduction : "d'accord, ce n'est pas parfait, mais c'est naturel"). Et le naturel je trouve ça sexy !", a-t-elle écrit en légende de son instantané.

Si Clara Bermudes juge que sa silhouette n'est pas parfaite, ses abonnés pensent le contraire. L'ancienne habitante de la Maison des Secrets, qui avait pour secret "Je suis la fille d'une star des années 80" (en l'occurrence Jonathan, du duo David et Jonathan qui a chanté Est-ce que tu viens pour les vacances ?), a semble-t-il perdu ses kilos de grossesse. C'est un corps affiné qu'elle a dévoilé, de quoi impressionner certains internautes.