Claude Barzotti malade, il ne tient même plus debout : "Les médecins n'ont jamais vu ça"

Effondré, Claude Barzotti a donné des nouvelles inquiétantes sur son état de santé lors d'une interview accordée au magazine France Dimanche du 20 novembre 2020. Tout juste sorti de l'hôpital, celui qui a longtemps souffert d'alcoolisme, et qui pouvait boire "jusqu'à 7 bouteilles de whisky par jour", révèle souffrir désormais de graves problèmes de santé.

Il confie : "Je ne tiens même plus debout (...) Je suis gravement malade. Je souffre actuellement d'une terrible pancréatite qui m'oblige à me rendre tous les jours à l'hôpital. Et parfois, à y séjourner plusieurs nuits de suite. En fait ça fait plus d'un an que j'y passe tout mon temps pour des problèmes liés également au foie, à l'estomac et au coeur. Pour mes problèmes d'alcool." Très inquiets, les médecins seraient très pessimistes pour le chanteur de 67 ans....

"Ils m'ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne comprennent même pas comment je suis encore vivant." "Très fatigué", l'interprète du titre Le Rital a également confirmé vouloir mettre un terme à sa carrière musicale. "Je suis dans un tel état que je marche à peine dix mètres, je suis essoufflé. Vous comprenez bien qu'il m'est donc impossible de continuer à chanter. (...) Depuis le mois de février je n'ai pas touché une note de mon piano, je n'ai même plus le goût de chanter, seul, dans mon coin..."

Effrayé par le Covid-19, Claude confie ne plus oser sortir de chez lui, de peur de contracter le coronavirus. "Je n'ose plus mettre un demi-pied dehors", déclare-t-il. Coup de grâce, le chanteur a vu sa dernière tournée de concerts reportée en octobre 2021 en raison de la pandémie. "Ça fait quarante ans que je chante mais c'est désormais de l'histoire ancienne...", murmure-t-il, visiblement sûr de sa décision.