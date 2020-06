Claude Chirac : Sortie détente au bras de son mari Frédéric Salat-Baroux

Puisque cet été ne pourra pas être celui des grosses fiestas à cause de la pandémie de coronavirus, place à un été "apprenant". La Halle de Villette propose ainsi de découvrir Jam Capsule, une expérience culturelle immersive sonore et visuelle. Le lancement s'est tenu le 22 juin en présence de plusieurs personnalités. On a notamment pu voir Claude Chirac et son mari.

La fille du défunt président de la République Jacques Chirac était ainsi de sortie, souriante et détendue, dans une tenue estivale. Claude Chirac (57 ans) a pris la pose avec plaisir pour les photographes, au bras de son mari l'avocat, haut fonctionnaire et ancien secrétaire général de l'Élysée, Frédéric Salat-Baroux (56 ans). Une sortie détente après des semaines de confinement pendant lesquelles, on l'imagine aisément, Claude Chirac s'est sans doute fait un sang d'encre pour sa mère, Bernadette Chirac. À 87 ans, et avec une santé très fragile, l'ancienne première dame fait automatiquement partie des personnes à risques face au virus.

On a aussi pu voir Philippe Journo (fondateur et PDG de la Compagnie de Phalsbourg) et sa femme Karine, le coiffeur des stars John Nollet, Gérard Leclerc et sa femme Julie, Tom Volf, Arielle Malard de Rothschild et sa fille Alienor ou encore Laurence Equilbey, Muriel Mayette-Holtz, Pierre Hermé et sa femme Valérie, Yann Arthus-Bertrand, Catherine Pégard, Jean-Michel Wilmotte, Fauve Hautot, Alexis Mabille, Claire Chazal, Nicolas Escoulan, Arnaud Lemaire, Isabelle Roche, Anne Gravoin, Monica Bellucci, Didier Fusillier (Président de la Villette), Franck Riester et Renaud Donnedieu de Vabres...

Le public était invité à prendre part au projet grâce à une surface de vidéoprojection de plus de 2500 m² pour voyager au coeur d'une série d'expositions thématiques sur l'environnement, la peinture, la société, la danse, le patrimoine, l'intelligence artificielle, le monde ou le street art.