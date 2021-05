Clément (Mariés au premier regard 2021) : Son caprice à la production pour son mariage

Clément (34 ans) a été révélé dans Mariés au premier regard 2021, sur M6. Les téléspectateurs ont ainsi pu suivre son histoire compliquée avec Laura (33 ans). Et lors du bilan final diffusé le 17 mai, ils ont découvert que les deux candidats étaient toujours divorcés. Au lendemain de la diffusion, le jeune homme s'est rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) pour revenir sur son expérience. Et il a fait une confidence amusante à Cyril Hanouna.

Les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter lui ont trouvé une compatibilité de 82% avec Laura. Ainsi, après avoir découvert qu'ils étaient sélectionnés pour participer à Mariés au premier regard, les deux candidats se sont mariés devant leurs proches. Et, on ne le savait pas, mais pour la soirée qui a suivi, Clément a fait une demande particulière à la production. "J'ai demandé un caprice qui va vous plaire. On m'a demandé ce que je voulais. Moi je suis comme vous, je suis fan d'Enrico Macias donc j'ai dit que je voulais qu'il vienne chanter à mon mariage. On m'a répondu que ça allait être compliqué. La directrice m'a appelé pour me dire que ce n'était pas possible mais qu'il allait me faire une vidéo pour me faire un coucou et me féliciter", a-t-il expliqué.

Clément n'a malheureusement pas eu sa fameuse vidéo, mais cela n'a en rien retiré la magie de son mariage. Si Aurélien estime avoir été dupé par la production, son ami a vécu une aventure exceptionnelle. "Ca reste une aventure humaine qui est remplie d'émotions. On peut se laisser submerger et vite se perdre. Après, il y a autre chose, on n'a pas eu le même mariage. (...) Il y a la compatibilité mais aussi le côté humain. Et le côté humain fait la validation ou non du mariage. Je l'ai vécue à 2000%, Laura aussi. Même si on s'est séparés, il n'y a aucune animosité entre nous, on s'est toujours soutenus. J'ai compris tous ses ressentis, peut-être un peu tard. Elle forcément n'a pas su gérer", a-t-il conclu.