Clément Rémiens en couple ? Sa vie amoureuse, un grand mystère...

Clément Rémiens a tout du gendre idéal. Regard charmeur, sourire ravageur, corps musclé, carrière en pleine ascension. Le jeune acteur de 23 ans grandit sous le regard de millions de téléspectateurs. Celui qui est né à Maubeuge, dans le Nord, s'est progressivement installé comme un personnage incontournable de TF1. D'abord en prenant le rôle de Maxime Delcourt dans la série Demain nous appartient, puis en lui offrant une autre dimension dans le spin off Ici tout commence, qui cartonne depuis le début de sa diffusion. Mais aussi en remportant la neuvième saison de Danse avec les stars en décembre 2018, au côté de Denitsa Ikonomova.

Face à cet incroyable parcours, une question brûle les lèvres de nombreux fans et journalistes : Clément Rémiens est-il en couple ? Une interrogation pour l'heure restée sans réponse puisque le comédien prend soin de ne rien lâcher sur ce pan de sa vie.

Cela me regarde

En 2018, lors de sa participation à Danse avec les stars, Clément Rémiens avait accepté de lever le voile sur sa vie amoureuse. Au cours d'une interview accordée à TV Grandes Chaînes, le beau gosse avait fait savoir qu'il était célibataire. "Maxime, mon personnage oui. Clément, non (Il rit). Avec mon emploi du temps c'est juste impossible en ce moment", avait-il alors répondu. Suite à sa belle victoire dans DALS, Purepeople.com avait tenté de le recuisiner sur la question. "La seule chose que je peux vous dire, c'est que pendant trois mois c'était très compliqué entre les tournages et les entraînements. Je n'ai pas eu le temps de faire autre chose que travailler. Maintenant, cela me regarde", avait répondu Clément Rémiens. Mais c'était il y a deux ans maintenant et son statut de jeune célibataire a largement eu le temps d'évoluer.

Lors d'une récente interview accordée au magazine Gala (numéro du 12 novembre 2020), Clément Rémiens a cette fois-ci botté en touche, laissant planer encore un peu plus le mystère. Questionné sur son premier amour, le comédien a préféré parler sport. "Avec un ballon de basket, a-t-il répondu avec humour. Dès que je l'ai eu entre les mains, j'ai senti un rapprochement net entre nous et qu'il fallait que j'entretienne cette relation." Clément Rémiens savait très bien que ce n'était pas la réponse escomptée et semble prendre plaisir à tourner autour du pot et entretenir le mystère... Et lorsque la star d'Ici tout commence est partie en vacances après avoir remporté Danse avec les stars, il était...seul. "J'ai coupé mon téléphone, j'ai pris mon sac à dos et suis parti en voyage, seul et sans billet retour. J'ai visité Dublin, Belfast, Porto, Vienne... Une belle expérience entre moi et moi-même. J'en avais besoin, l'aventure DALS avait été intense, je n'en pouvais plus, j'étais cassé de partout", a-t-il confié à Gala. La compagnie des millions de téléspectateurs qui le suivent sur TF1 et les 358 000 abonnés de sa page Instagram lui suffirait-il ? Une chose est sure, il faudra continuer à cuisiner Clément Rémiens pour en savoir plus sur sa vie privée !