Clo (Koh-Lanta) topless et en string dans les bras de sa compagne, "c'est la canicule" !

En commentaires, les internautes sont nombreux à complimenter le couple. Parmi les doux mots des internautes, celui de Brice, vu dans Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, amuse. "Ah mais c'est la vraie canicule dans le Sud", lâche-t-il. Et la belle Clo de répondre, elle aussi avec humour : "Ah oui, une chaleur alors !" D'autres fondent devant tant d'amour entre les deux jeunes femmes, leur souhaitant au passage tout le bonheur du monde.

Rappelons que Clo et Manon ont récemment passé plusieurs caps. Après avoir célébré leur pacs, elles ont annoncé leur "premier projet immobilier à deux" ! "Quand on trouve son âme soeur tout devient beaucoup plus simple, évident, et passionnant. Comme vous l'avez vu ces derniers jours ont été très intenses pour nous, indiquaient-elles sur Instagram. D'abord parce qu'on a trouvé notre futur nid douillet, notre premier projet immobilier à deux va enfin se concrétiser ! Et on peut d'ores et déjà vous dire qu'on a eu un coup de coeur énorme pour cette maison bourrée de charme ! Tellement hâte de vous la montrer." Une belle histoire qui en fait que commencer.