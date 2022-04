Koh-Lanta : Grandes annonces d'une aventurière et sa compagne qui vont changer leur vie !

Vague d'amour sur Koh-Lanta ! Après l'annonce de grossesse de Myriam, enceinte de son amoureux Thomas rencontré dans l'émission de survie, et de celles de la sportive Elodie, de l'emblématique Freddy puis de la belle Diane, voici qu'une autre aventurière du jeu de TF1 partage une belle nouvelle sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Clo, vue dans Koh-Lanta, La Guerre des chefs en 2019, qui célèbre son union avec sa compagne Manon !

Comme annoncé samedi 9 avril 2022 en story sur Instagram, Clo a demandé sa belle si elle voulait se pacser avec elle ! Sans surprise, celle qui partage sa vie depuis plusieurs années maintenant a accepté. Les amoureuses s'apprêtent alors à célébrer leur union comme il se doit. Mais d'abord, "il va falloir trouver la bague", annonce l'ancienne apprentie Robinson ! Et ce pacs n'est pas le seul projet du couple. En effet, lundi 11 avril 2022, elles partagent quelques lignes afin de révéler leurs envies futures.

"Quand on trouve son âme soeur tout devient beaucoup plus simple, évident, et passionnant. Comme vous l'avez vu ces derniers jours ont été très intenses pour nous, indiquent Clo et Manon, qui avaient surpris les téléspectateurs en participant aux Z'Amours sur France 2. D'abord parce qu'on a trouvé notre futur nid douillet, notre premier projet immobilier à deux va enfin se concrétiser ! Et on peut d'ores et déjà vous dire qu'on a eu un coup de coeur énorme pour cette maison bourrée de charme ! Tellement hâte de vous la montrer." Et de poursuivre : "Et puisqu'investir en couple est plutôt signe de sérieux et de confiance dans une relation, nous avons décidé de nous pacser et de sceller notre amour l'une pour l'autre. C'est Clo qui a fait sa demande, et Manon qui a dit OUI. Que de bonnes nouvelles !!!"