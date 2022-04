Diane (Koh-Lanta) enceinte : le sexe de son bébé révélé, son chéri sportif saute de joie !

Cette année, la famille Koh-Lanta s'agrandit ! Après les annonces du couple phare Myriam et Thomas, de la belle Elodie puis de l'aventurier emblématique Freddy, c'est au tour de Diane, vue dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, de révéler être enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son amoureux Thibaut, charmant sportif. Dans la foulée, la jolie blonde célèbre sa gender reveal party, une fête où les futurs parents découvrent le sexe du bébé entourés de leurs proches.

Dimanche 10 avril 2022, Diane se saisit de son compte Instagram afin d'y partager quelques instants de cet événement important pour elle et son amoureux. Sur une première photo, le couple prend la pose dans un superbe jardin aux côtés de leurs familles et de leurs amis, venus les retrouver pour l'occasion. Puis vient la vidéo de l'annonce du sexe du bébé. Les futurs parents font dans l'originalité.

Tous les deux se tiennent debout devant une arche de ballons roses et bleus avec un joli mur à l'inscription "boy or girl". Leur chien n'est pas bien loin, prêt à découvrir s'il aura un petit frère ou une petite soeur. C'est alors que Thibault Daubagnac, rugbyman de métier, shoote dans un ballon qui lâche de la fumée bleue. Diane est donc enceinte d'un petit garçon ! Si le futur papa semble aux anges, la réaction de la belle semble plus mesurée. Elle enlace son amoureux mais semble plutôt mitigée par rapport à lui. Peut-être s'attendait-elle à du rose, annonciateur d'une petite fille ? La fête se poursuit, et parmi les invités ayant fait le déplacement, Diane retrouve Jody, avec qui elle avait partagé l'aventure Koh-Lanta !