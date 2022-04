Koh-Lanta - Une ex-candidate enceinte de son 1er enfant : belle annonce avec son compagnon, un sportif connu

Vendredi 8 avril 2022, les internautes et fans de Koh-Lanta ont eu la bonne surprise d'apprendre que la grande famille du programme allait s'agrandir. En effet, après les annonces de Myriam et Thomas (2021) ou encore d'Élodie (2021), c'est une autre aventurière qui a révélé attendre un heureux événement. Il s'agit de Diane Goulesque.

La jolie blonde a participé à Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, aux côtés notamment du regretté Bertrand-Kamal ou encore de la gagnante de la saison Alexandra. Diane faisait alors partie de l'équipe orange, qui représentait l'Ouest de la France. La jeune femme avait malheureusement rapidement été éliminée de la compétition. Qu'à cela ne tienne, elle s'apprête à entamer aujourd'hui la plus belle des aventures avec son compagnon Thibault, le charmant rugbyman qui évolue au poste de demi de mêlée à la Section paloise, club de rugby à XV phare dans le Béarn. Le couple va en effet accueillir son premier enfant d'ici quelques mois.

"Thibault et moi attendons un mini nous pour août 2022. Quel bonheur et quelle impatience d'agrandir la famille après 6 ans d'amour", a-t-elle écrit sur Instagram en légende d'une photo d'elle et Thibault. Sur l'image, Diane Goulesque en profite pour dévoiler une première échographie de bébé. L'ex-candidate de TF1 a également précisé que ce dimanche 10 avril aura lieu sa "gender reveal party pour savoir si bébé sera une petite fille ou un petit garçon".