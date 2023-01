Clovis Cornillac papa : ces objets "symboliques" qu'il garde précieusement dans une malle pour ses 3 enfants

Il est le héros du nouveau film de Stéphane Cazes, intitulé Les Têtes Givrées, qui est en compétition au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le mercredi 18 janvier 2023, Clovis Cornillac était donc présent en Isère pour venir défendre les couleurs de cette comédie engagée, drôle et touchante. Mais avant de se rendre dans la salle de projection, le comédien a accepté d'en dire davantage à propos de son expérience, de sa carrière... et des souvenirs qu'il en gardait.

J'ai une malle dans ma cave où je mets des trucs comme ça de temps en temps

Clovis Cornillac est-il du genre à conserver certains objets qu'il croise sur les plateaux de tournage ? Il semblerait que oui. "Ca m'arrive, j'ai une malle dans ma cave où je mets des trucs comme ça de temps en temps, a-t-il expliqué à Purepeople. Pour que mes enfants ou mes petits-enfants, plus tard, un jour, l'ouvrent et essayent de comprendre ce que c'est que ce bordel. Et puis sinon, dans mes bureaux, sur les films que je réalise, je garde un objet symbolique du film." Clovis Cornillac est papa de deux jumelles, Lily et Alice, nées en 2001, ainsi que d'un garçon, Nino, né en mai 2013 de sa relation avec Lilou Fogli. En voilà trois qui disposent d'un véritable trésor de famille.

Le film Les têtes givrées raconte l'histoire d'une classe de SEGPA un peu récalcitrante encadré par leur professeur Alain - incarné par Clovis Cornillac. Lors d'une sortie organisée dans les entrailles d'un glacier, les élèves découvrent un monde glacé époustouflant et se voient pousser des ailes en comprenant que le réchauffement climatique les privera, un jour, de tant de beauté. Leur projet : protéger le glacier, l'empêcher de fondre, et ouvrir, enfin, les consciences à la cause écologique. Pour assister à cette performance de Clovis Cornillac, mais aussi de Claudia Tagbo et Betina Flender, rendez-vous en salles obscures dès le 8 février 2023.

