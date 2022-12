Clovis Cornillac en cuir au bras de sa belle Lilou, leur rendez-vous rock avec la mère de l'acteur !

Ils avaient sorti les blousons de cuir et étaient sûrement déjà prêts à chanter du rock'n'roll : de nombreuses personnalités étaient réunies ce jeudi 8 décembre sur les Champs-Elysées pour l'avant-première du film musical Choeur de Rocker, qui sera en salle le 28 décembre. Parmi elles, Clovis Cornillac, qui avait bien pensé à son perfecto et qui s'est présenté, tout sourire, devant les photographes.

Et il était plutôt bien accompagné, puisque sa femme Lilou Fogli était à son bras. En général plutôt discrets, tous les deux n'apparaissent ensemble que rarement mais semblaient ravis d'avoir laissé leur petit Nino (9 ans) à la maison pour passer une soirée en amoureux. Le petit garçon, quant à lui, sans doute resté chez lui avec ses demi-soeurs jumelles, Lily et Alice (21 ans), nées de la première union de l'acteur avec Caroline Proust, a sûrement passé une bonne soirée de son côté !

Il faut dire que pour l'acteur, le film revêtait une importance particulière : sa mère, Myriam Boyer, joue en effet dedans ! Actrice reconnue, celle-ci était d'ailleurs présente, non loin de son fils et de sa belle-fille. Et à 74 ans, elle a même joué les stars sur le tapis rouge...

En compagnie de certains de ses collègues : Bernard Lecoq, rayonnant dans son costume, s'est montré plutôt proche de Daniel Prévost, venu encourager son ami avec sa compagne Françoise. Veuf depuis 2007 de la mère de ses enfants, Jette Bertelsen, l'acteur de 83 ans semble particulièrement heureux avec sa femme et était radieux devant les photographes.

Mathilde Seigner radieuse, Anthony Delon en cuir

Armelle Deutsch, elle aussi actrice dans le film, avait choisi une veste blanche très habillée sur un chemisier tout aussi immaculé et s'est amusée à poser avec le réalisateur du long-métrage, Luc Bricault, ainsi qu'avec tous ces collègues. Et notamment Mathilde Seigner, l'actrice principale du film, qui était vêtue d'une veste à carreaux noirs et blancs.

Posant avec ses collègues, la quinquagénaire, de retour au cinéma après le film Un tour chez ma fille, était souriante et a retrouvé plusieurs amis dont un certain Anthony Delon, avec qui elle a autrefois partagé sa vie. Comme Clovis Cornillac, celui-ci avait bien avec lui son blouson en cuir, pour joueur au rocker. Et si sa compagne, Sveva Alviti, était absente, il a semblé ravi de retrouver son amie, avec qui il s'est montré particulièrement complice !