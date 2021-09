Myriam Boyer : La mère de Clovis Cornillac toujours très remontée contre Niels Arestrup

Elle a démarré sa carrière sur les planches mais ces dernières ne lui ont pas toujours porté chance. Comme elle le raconte dans son autobiographie, Théâtre de ma vie, paru le 2 septembre 2021 aux éditions Seuil, Myriam Boyer a longtemps eu très mauvaise réputation dans le milieu. A l'origine de ce malentendu, une altercation professionnelle avec Niels Arestrup, qui avait poussée la maman de Clovis Cornillac vers la sortie alors qu'elle tenait le premier rôle de la pièce Qui a peur de Virginia Woolf ? à ses côtés... avant d'être remplacée au pied levé par Catherine Arditi.

J'ai découvert, avec Niels Arestrup, ce qu'était la perversité

En 1997, Myriam Boyer a obtenu son premier Molière, celui de la meilleure comédienne, pour sa participation au projet d'Edward Albee. Mais l'aventure s'est terminée pour elle plus tôt que prévu. "J'ai découvert, avec Niels Arestrup, ce qu'était la perversité, raconte la comédienne de 73 ans dans les pages de Télé 7 Jours. Il est impossible de s'en défendre. La peur d'être écartée vous met dans une solitude terrible. Après des accès de violence, il a fait en sorte que je sois renvoyée à la cinquante-quatrième représentation. C'était un véritable cauchemar. Je me suis battue aux prud'hommes pour le licenciement, mais lui s'en est sorti sans problème. On m'a longtemps regardée comme une procédurière, une actrice compliquée. C'est d'une injustice à hurler... Aujourd'hui, il ne pourrait pas avoir un tel comportement, c'est la seule chose qui me rassure."

Aujourd'hui, Myriam Boyer sort un livre, elle sera prochainement à l'affiche du film Choeur de rockers, d'Ida Techer et Luc Bricault. "Je suis arrivée par le théâtre, au bas de l'échelle, rappelle-t-elle. Je naviguais alors entre le cinéma, la télévision... Il est évident que je n'étais pas sur le dessus de la pile des agents. J'arrivais sur les castings en jean et santiags, je n'étais pas du tout dans la séduction. En tant que femme, je voulais me préserver." Une recette qui lui a finalement réussi...

