Coeur de Pirate, intégralement nue sur un piano avec des mules blanches

La musique, c'est sa vie... même quand elle a envie de se sentir sensuelle. Sur son compte Instagram, Coeur de Pirate passe cette délicate période à pousser la chansonnette, avec ou sans sa fille – mais surtout avec ! Et quand le piano se referme, il ne reste pas dans un coin, inutile, à prendre la poussière. La jeune chanteuse de 30 ans a partagé une photographie qui prouve le contraire puisqu'elle a pris la pose en s'allongeant sur son instrument dans le plus simple appareil. La plus enchanteresse des partitions, c'est sans doute elle.

Décidément, l'enfermement lui donne de jolies idées. Outre les mélodies d'Ariana Grande ou de Taylor Swift qu'elle interprète à sa sauce, Coeur de Pirate a créé une chanson inspirée par la crise sanitaire actuelle au mois de mars. Dans cette comptine inédite, l'artiste rappelle les gestes barrières aux plus jeunes en espérant faire cesser la pandémie. "Je sais que tu n'es pas à risque et que tu veux voir tes amis. Mais si tu le fais, des gens vont mourir, entonne-t-elle. Même si tu n'as pas de symptômes, tu pourrais porter le génome qui fait que tu ne peux plus me voir en show. Jette tes mouchoirs, tousse dans ton coude. Écoute tes parents, ils ont peut-être pas tout le temps raison, mais là, c'est important. Donc lave tes mains, c'est pour ton bien. On ne niaise pas, french pas ton voisin. Protège les autres parce que l'été s'en vient."