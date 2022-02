Coeur de Pirate maman : elle partage une photo de sa silhouette retrouvée

Le 16 janvier, Coeur de Pirate - alias Béatrice Martin de son vrai nom - a annoncé sur Instagram être devenue maman pour la deuxième fois. Avec son nouveau compagnon Marc Flynn elle a accueilli un petit garçon prénommé Arlo. Après quelques jours à la maternité, la star a pu regagner son domicile et les premiers jours ont été difficiles entre les pleurs incontrôlés et les nuits sans sommeil. Depuis, les choses semblent aller un peu mieux et la chanteuse a un peu de temps pour elle.

Dans la story de son compte, dimanche 20 février, Coeur de Pirate a ainsi posté un selfie d'elle le ventre à l'air, dévoilant avoir déjà perdu de nombreux kilos de grossesse à tel point qu'elle semble avoir retrouvé sa silhouette d'avant bébé. En légende, l'interprète des tubes Comme des enfants et Place de la République écrit : "Je m'étais pas entraînée depuis 3 mois." Tout porte à croire qu'elle a trouvé un rythme avec le petit Arlo et ce alors même qu'elle est aussi la maman de Romy (9 ans, née de son mariage passé avec le tatoueur français Alex Peyrat). En revanche, elle a beaucoup amusé ses fans en postant des photos de son chien l'air exaspéré par la présence d'un nouveau-né à la maison !

Coeur de Pirate n'en oublie pas son métier de chanteuse non plus, confirmant sur son compte le calendrier de ses prochains concerts au Canada. Ainsi, la jeune maman remontera sur scène dès le mois de mars à Montréal. "Je suis heureuse de vous annoncer que je vais émerger de mon congé parental for ONE NIGHT ONLY en mars pour ce concert qui n'avait plus lieu mais qui finalement va AVOIR LIEU parce que la vie est belle et qu'on peut refaire des concerts. Venez voir ça !! Je vous promet beaucoup d'émotions, quelques blagues, et peut-être des invités surprise sait-on jamais", a-t-elle écrit sur Instagram. L'occasion pour la jeune femme de pouvoir défendre sur scène son dernier disque Impossible à aimer.

Les fans français de Coeur de Pirate pourront la retrouver dans notre pays en septembre prochain, la chanteuse ayant prévu plusieurs dates à la fin de l'été.