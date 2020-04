Colton Haynes (Teen Wolf, Arrow) dévasté : sa soeur est morte

À seulement 31 ans, l'acteur américain Colton Haynes n'a pas été épargné par les drames de la vie. Après avoir perdu sa mère adorée, divorcé de son mari après quelques mois de mariage, fait une dépression et avoir été accro aux médicaments, il est désormais frappé par la mort de sa soeur Julie.

Jeudi 9 avril 2020, sur son compte Instagram suivi par 6,4 millions d'abonnés, Colton Haynes a posté un diaporama de photos de sa soeur aînée et a annoncé son décès. Dévasté, l'acteur écrit : "Je suis sans mots. Ma magnifique soeur Julie est morte après une longue lutte contre le cancer. Mon coeur a mal. J'essaye du mieux que je peux de me concentrer sur le fait que je suis reconnaissant qu'elle a cessé de souffrir et de me souvenir de tous ces moments incroyables que nous avons passés ensemble... Mais je me sens absolument abasourdi à l'idée que notre famille ne puisse pas être ensemble [à cause du confinement imposé aux États-Unis, NDLR] pour se serrer les coudes pendant cette période très crispante. Je t'aime."

La soeur de Colton Haynes avait 51 ans, elle était née à Bennington, dans le Vermont ; elle était l'une des filles de William Clayton Haynes, le père de l'acteur, marié pas moins de sept fois ! Julie avait épousé Kenneth Held en 1991, elle laisse derrière elle trois enfants.

Depuis de nombreuses années, le beau Colton Haynes - qui a démarré en tant que mannequin à New York à 15 ans - fait carrière sur le petit écran. Il s'est notamment fait connaître grâce à la série pour adolescents Teen Wolf, dans laquelle il incarnait Jackson Whittemore. Par la suite, il a décroché le rôle principal dans la série Arrow. Les téléspectateurs ont également pu le voir dans les séries Scream Queens et American Horror Story: Cult. Au cinéma, il a eu un petit rôle dans le blockbuster San Andreas.