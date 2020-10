Comédie-Française : le comédien Nâzim Boudjenah jugé pour "violences" après la plainte de son ex

Rendez-vous est enfin pris devant la justice. Le 1er décembre 2020, un pensionnaire de la Comédie-Française sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour "violences sur conjoint" et "menaces de mort". Un procès qui intervient après les accusations d'une ex-petite amie. Les protagonistes de cette affaire sont Marie Coquille-Chambel, qui anime une chaîne YouTube sur le théâtre, et le comédien Nâzim Boudjenah. Ce dernier réfute les accusations contre lui et compte aussi saisir la justice.

En juin 2020, Marie Coquille-Chambel avait affirmé avoir été victime de violences et avait décidé de porter plainte, subissant derrière une campagne de harcèlement. Comme le rappelle l'AFP, elle avait assuré avoir été frappée violemment à trois reprises par cet acteur qu'elle n'avait pas nommé et qui, selon elle, l'a également menacée de mort. Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris et elle donne désormais lieu à un jugement. En outre, on apprend désormais que la jeune femme a aussi porté plainte, le 2 septembre, pour des faits de viols qui se seraient produits "pendant le confinement".

Agnès Tricoire, l'avocate de Marie Coquille-Chambel a déclaré : "L'omerta sur les violences contre les femmes dans le milieu du théâtre doit cesser, soulignant que sa cliente est un exemple de courage pour toutes les jeunes femmes violentées, maltraitées, humiliées, et réduites au silence de peur que leur carrières soient brisées." Lorsque l'affaire avait éclaté au cours de l'été, la Comédie-Française - mythique établissement du 1er arrondissement de Paris - s'était dite "profondément choquée" par ces faits et avait affirmé qu'elle prendrait "toutes les mesures qui s'imposent".

Le comédien réfute et fait confiance à la justice

Le comédien Nâzim Boudjenah, âgé de 48 ans et membre de l'établissement depuis 2010, nie les accusations et se dit serein face à la justice. Florence Bourg, son avocate, a déclaré qu'il "abordait cette audience avec une grande sérénité" et qu'il va "enfin pouvoir s'exprimer, après des mois de dénonciation mensongère sur les réseaux sociaux, sur ces accusations qui ont eu de graves répercussions professionnelles et personnelles." Son avocate dénonce "un cas exemplaire de destruction de la carrière d'un acteur respecté et respectable" et, selon ses conseils, Nâzim Boudjenah a déposé plainte contre Marie Coquille-Chambel pour "harcèlement" et compte "engager des poursuites en dénonciation calomnieuse".

Nâzim Boudjenah reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.