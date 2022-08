Coralie Dubost a accouché : photos de la jeune maman loin du scandale, profitant de son bébé

"Sept semaines de toi", c'est pas ces mots poétiques que Coralie Dubost a dévoilé la naissance de son premier enfant sur Instagram. L'ancienne députée a publié sur son compte deux belles photographies illustrant cet heureux événement : un cliché où on la voit de dos avec son bébé dans les bras, dans un décor bucolique et un autre qui est un gros plan sur sa main tenue tendrement par son enfant. Le nom et le visage du papa ne sont pas connus, la femme politique préfère rester secrète. À 39 ans, l'ancienne juriste profite de ces moments inoubliables, loin du scandale politique qui a entaché son début d'année.