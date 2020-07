Corinne Masiero amoureuse : rares confidences sur son compagnon Nicolas Grard

Corinne Masiero est une femme amoureuse. Ce bonheur ne date pas d'hier, mais la comédienne évoque très rarement son compagnon. Dans les années 2000, elle a croisé la route de Nicolas Grard, lors d'une manifestation anti-Medef. Directeur de la troupe de théâtre Détournoyment, il a su la conquérir durablement. Ce qui explique que leur confinement se soit déroulé à merveille. "Je suis avec un mec très indépendant, avec qui c'était vraiment super, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Là, il a décidé de devenir naturopathe. Il a suivi des cours pendant un an, maintenant il a son diplôme. Avec ça, il continue d'être comédien, metteur en scène, il maintient sa compagnie de théâtre de rue... C'est un Géo Trouvetou de la vie !"

Coinne Masiero et Nicolas Grard vivent ensemble dans la ville de Roubaix. Alors que le début de l'année 2020 a été une épreuve pour beaucoup, le couple n'en est ressorti que plus fort. Il faut dire qu'en termes de partage des tâches, l'héroïne de la série Capitaine Marleau s'en est plutôt bien sortie. "Avec un naturopathe à domicile, j'ai perdu je ne sais pas combien de kilos, poursuit-elle. C'est lui qui fait la bouffe tout le temps. Il s'éclate et il nous apprend, aux potes et à moi, à réfléchir à ce qu'on ingurgite, sans jamais être donneur de leçons."

Sa vie n'a pas toujours ressemblé à un conte de fées. Mais son quotidien à base de drogue et de prostitution n'est qu'un vilain souvenir. Désormais, Corine Masiero a un toit sur la tête et la tête bien vissée sur les épaules. "J'ai la chance d'avoir une grosse baraque avec quatre appartements occupés par quasiment que des potes, précise l'actrice de 56 ans à propos de son confinement. Donc c'était plutôt cool, et surtout, j'ai un jardin super. Dans un premier temps, il a fallu lâcher prise sur les textes à apprendre pour les tournages, etc. Il a fallu gérer aussi les copains, pour qui c'était beaucoup moins rigolo..."

