Coupe du monde : Guerre froide entre deux stars, une histoire de tromperie aurait tout déclenché !

Si tout va bien pour l'équipe de France, on ne peut pas vraiment dire la même chose de l'équipe de Belgique. Pourtant, les diables rouges, comme on les surnomme, font partie des meilleures équipes du monde et possèdent des joueurs de classe internationale. En 2018, ils avaient même atteint les demi-finales de la Coupe du monde en Russie, battus 1 à 0 par les Bleus sur un but de Samuel Umtiti. Malheureusement pour eux, quatre ans plus tard, le contexte n'est plus vraiment le même et l'équipe entraînée par Roberto Martinez n'affiche pas le même visage.

Après un premier match poussif et une victoire à l'arrache face au modeste Canada, les Belges se sont fait battre 2 à 0 par le Maroc. À quelques heures d'affronter la Croatie dans un match crucial, les stars du plat pays sont au plus mal et ce ne sont pas les dernières informations sorties dans la presse qui vont y changer quelque chose... D'après les informations de RTL Info, une grosse embrouille aurait eu lieu entre Eden Hazard et plusieurs coéquipiers lors d'un barbecue, mais ce n'est pas le seul problème au sein de l'équipe. Depuis quelques années, les deux stars de l'équipe sont Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois et les dernières informations, provenant également de RTL Info, indiquent que les deux joueurs ne se parlent plus depuis plusieurs années !

Thibaut a alors eu une liaison avec Caroline.

Une animosité qui pourrait être liée à une histoire de coeur. En couple avec Caroline Lijnen pendant plusieurs années, Kevin De Bruyne a raconté dans son autobiographie que cette dernière l'aurait fait cocu avec le gardien du Real Madrid. "Ma petite amie de l'époque, Caroline, était avec des amies en voyage à Madrid. Thibaut a alors eu une liaison avec Caroline. Il l'a ensuite dit à une amie à moi, ce qui n'était pas si malin", raconte-t-il, avant d'indiquer que la rancoeur est toujours présente : "Des choses comme ça, ça ne se fait pas. Je le pense encore aujourd'hui. Avant, je m'entendais bien avec Thibaut, sans qu'on soit les meilleurs amis. Maintenant, les contacts sont plus professionnels".

Une tromperie qui pourrait expliquer les tensions entre les deux joueurs et les problèmes que rencontre la sélection belge actuellement.