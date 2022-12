Coupe du monde : Une star des réseaux sociaux provoque la colère des fans, les sanctions tombent !

Il y a certaines règles dans le football, mais tout le monde ne semble pas les connaître. Après une finale épique entre la France et l'Argentine le 18 décembre dernier, les Sud-américains se sont imposés aux tirs au but pour remporter la troisième Coupe du monde de l'histoire de leur pays. Une véritable consécration, notamment pour Lionel Messi, qui remporte le premier mondial de sa carrière et entre encore un peu plus dans la légende de son sport. Si les proches et les familles des joueurs ont pu pénétrer sur la pelouse après la rencontre, ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette chance, puisque le restaurateur et influenceur aux millions d'abonnés Salt Bae (dont le vrai nom est Nusret Gokce) a lui aussi pu approcher les joueurs.

Ce dernier, qui compte près de 50 millions d'abonnés sur Instagram, a pu avoir accès aux joueurs argentins et il en a profité pour prendre le trophée dans les mains à plusieurs reprises et faire de nombreuses photos avec les Argentins. Un comportement qui a beaucoup irrité les téléspectateurs, qui n'ont pas compris que Salt Bae, qui n'a rien à voir avec le monde du football, puisse être ici. Depuis, la FIFA (Fédération internationale de football association) a ouvert une enquête afin de déterminer comment ce dernier a pu se rendre aussi facilement sur la pelouse du stade. "Après avoir étudié la question, la FIFA est en train d'établir de quelle manière des individus ont eu accès sans autorisation au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre. Les mesures appropriées seront prises en interne", a indiqué un porte-parole de l'instance à la BBC.

Les organisateurs de l'US Open Cup bannissent Salt Bae

Des sanctions à venir possiblement contre Salt Bae, qui est déjà persona non grata d'une compétition de football qui aura lieu prochainement. En effet, le compte Twitter officiel de l'US Open Cup vient d'annoncer que le Turc de 39 ans était officiellement banni de la prochaine édition. Un tweet qui a déclenché un énorme buzz puisqu'il a été liké plus de 150 000 fois.