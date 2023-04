Craquez vite pour votre plancha Senya, actuellement en réduction chez Amazon !

Les plancha électriques sont des plaques de cuisson très populaires dans les cuisines des professionnels, mais elles sont également de plus en plus utilisées dans les cuisines domestiques. Appareil de cuisson fonctionnant avec de l'électricité, elles sont pour la plupart créées à partir d'acier ou de fonte.

Leur fonctionnement est simple, elles fonctionnent en étant chauffées par une résistance électrique située en dessous ou sur les côtés de la plaque. Le temps de chauffe est très court, ce qui en fait un outil de cuisine pratique et facile à utiliser !

Les planchas électriques offrent une grande polyvalence en termes de cuisson. Elles peuvent être utilisées pour griller, saisir, frire, poêler et même parfois cuire à la vapeur. L'appareil peut également être utilisé pour cuire une multitude d'aliments, y compris les viandes, les poissons, les légumes, les fruits de mer et les oeufs !

L'un des nombreux avantages à utiliser ce type d'appareil se trouve dans la simplicité et dans la cuisine saine qu'elle propose. En effet, elle permet de cuisiner des aliments sans ajouter de matière grasse ! La plaque de cuisson est antiadhésive, ce qui évite l'utilisation de beurre ou d'huile pour empêcher les aliments de coller à la surface de cuisson.

Vous l'aurez compris, ces éléments font de la plancha électrique une option plus saine pour toutes les personnes qui cherchent à réduire leur consommation de matières grasses. De plus, les planchas électriques conservent la saveur et la texture des aliments ! La chaleur est répartie uniformément sur vos produits ce qui leur permet de cuire rapidement tout en conservant leur tendreté.

Découvrez sans plus attendre la plancha électrique Senya, actuellement en réduction chez Amazon !