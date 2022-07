Crash de Dropped : ALP condamnée en appel, énorme indemnisation pour les proches d'une victime

C'est une affaire qui a marqué le monde de la télévision : en mars 2015, sur le tournage du jeu Dropped, censé être diffusé par TF1 dans la foulée, deux hélicoptères s'étaient percutés, causant la mort de dix personnes dont trois sportifs (Camille Muffat, Alexis Vastine et Florence Arthaud), ainsi que plusieurs employés d'ALP, la société de production organisatrice du jeu.

Et c'est elle qui vient d'être condamnée en appel à Amiens pour "faute inexcusable" et devra indemniser la famille d'un ingénieur du son victime de l'accident mortel d'hélicoptères. Une décision qui confirme le jugement du 7 janvier 2021, qui estimait que l'accident mortel lors duquel Edouard Gilles, recruté comme chef ingénieur du son, avait été tué était imputable à "la faute inexcusable" de la société Adventure Line Productions" (ALP).

Celle-ci avait fait appel mais mal lui en a pris : alors qu'elle avait été condamnée à verser 80 000 euros aux descendants de la victime en première instance, elle sera désormais obligée de leur en verser 90 000. Une décision qui ravit Gisèle Gilles, la veuve de l'ingénieur du son. "C'est un soulagement, ça fait des années que je suis sur ce procès et qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont coupables" a-t-elle réagi auprès de l'AFP.

D'autres indemnisations attendues

Mais cette condamnation n'est que la première d'une longue liste attendue dans les prochains mois. En effet, plusieurs procédures d'indemnisation sont en cours en France. En 2021, la société ALP avait été notamment mise en examen pour "homicides involontaires", tout comme l'avait été le Suédois Peter Högberg, "chargé de sécurité lors du tournage" en 2019, puis en 2020, Nicolas Roussel, directeur de production de l'émission.

Les juges français soupçonnent que les personnes mises en examen aient par exemple sous-évalué le budget affecté aux moyens aériens et privilégié les critères financiers dans le choix des pilotes et des hélicoptères, "au détriment de la sécurité des personnes". Réponse dans quelques mois, après une longue enquête de la justice.

Pour rappel, ce jeu censé être diffusé à l'été 2015 sur TF1 avait pour but d'amener plusieurs sportifs dans les endroits les plus reculés de la planète, puis de leur laisser 72 heures pour retrouver la civilisation et la ville.

Outre la navigatrice Florence Arthaud, le boxeur Alexis Vastine et la nageuse Camille Muffat, qui sont donc décédés dans le violent accident, Alain Bernard, Jeannie Longo ou encore Philippe Candeloro et Sylvain Wiltord faisaient partie du jeu et étaient rentrés vivants mais traumatisés.