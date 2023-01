Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite : son nouveau logement absolument hors de prix dévoilé en photos !

Nouveau club, nouvelle vie pour Cristiano Ronaldo. Le footballeur superstar du Portugal, aujourd'hui âge de 37 ans, a rejoint le championnat de football d'Arabie saoudite en signant pour le club d'Al-Nassr à l'issue de la Coupe du Monde pour un montant indécent. C'est donc fort logiquement que le sportif était en quête d'une résidence pour débuter cette nouvelle aventure.

Et selon le Daily Mail, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et de la sélection nationale du Portugal a déjà trouvé son bonheur. L'attaquant vedette s'est en effet installé dans la ville de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Il va résider dans la Kingdom Tower, l'un des plus hauts bâtiments du pays, où est située l'hôtel Four Seasons.

Il devrait rester ici un mois en compagnie de sa famille, pour un montant total approchant les 300 000 euros. La suite du joueur portugais comprend 17 chambres réparties sur deux étages du bâtiment. De quoi permettre à son entourage, composé de sa famille donc (sa compagne Georgina Rodríguez et leurs cinq enfants), mais aussi de ses amis et de ses agents de sécurité, de s'installer très confortablement, comme en attestent les images à retrouver dans le tweet ci-dessous.