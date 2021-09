Cristina Cordula en couple : mots d'amour et photos pour l'anniversaire de son mari

Cristina Cordula est heureuse en amour et au travail. Celle qui présente Les Reines du shopping depuis 2013 sur M6, vit une véritable romance avec Frédéric Cassin. Ce jeudi 16 septembre, la styliste et ancienne mannequin de 56 ans, qui est toujours aussi sublaïme malgré le temps qui file, a déclaré son amour pour l'homme de sa vie.

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus d'un million d'abonnés, a partagé de doux mots à l'attention de celui qui partage sa vie et à qui elle a dit "oui" il y a quatre ans. "Aujourd'hui c'est ton anniversaire, mon amour ! Ma vie avec toi n'est jamais monotone... C'est que du BONHEUR ! Je te souhaite le meilleur, TOUJOURS", écrit la maman d'Enzo (26 ans).

Bien qu'elle soit à Paris, où elle habite et travaille, Cristina Cordula a posté deux photos de son couple en vacances. A bord d'un bateau, Frédéric Cassin, homme d'affaires originaire de Marseille et sa femme semblent très complices. Les amoureux se sont mariés trois fois, dans trois pays différents : à Rio, au Brésil, à Singapour et à Capri, en Italie en juin 2017 ! On ne peut pas faire plus romantique...