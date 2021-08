Cristina Cordula sublime à 56 ans : elle révèle les secrets de sa belle silhouette

On ne présente plus Cristina Cordula. Depuis plusieurs années, elle s'impose comme une figure de choix sur M6 grâce à son émission Les Reines du Shopping. La brésilienne de 56 ans y partage ses conseils mode, elle qui est une véritable pro dans ce domaine après avoir longtemps été la muse de couturiers très connus. Lors d'une interview pour Télé 7 jours, Cristina Cordula a cette fois décidé de partager ses astuces pour avoir une forme d'enfer et une silhouette impeccable.

"Je fais de l'exercice, du yoga et de la marche. Je n'aime pas la nourriture lourde. Le sucre n'est pas non plus ma tasse de thé. Je suis habituée à manger des choses simples, du poisson et des légumes. Mon seul péché mignon, c'est le pain. J'ai du mal à résister à un bon morceau de baguette avec du beurre !", a-t-elle expliqué. Et pour elle de partager sa philosophie de vie : "Il ne faut pas penser que le gazon du voisin est plus vert que le sien. Il faut se concentrer sur sa propre vie et essayer d'améliorer ce que l'on a. À force de regarder la vie des autres, on risque d'oublier la sienne, et cela ne permet pas d'avancer."

Cela n'a pas empêché Cristina Cordula d'avoir eu des complexes physiques. "J'ai plus de courbes que les Européennes, qui sont aussi plus étroites des hanches. Quand j'étais plus jeune, les miennes me complexaient. Aujourd'hui, avec l'âge, je les accepte. À un moment, j'ai aussi essayé d'avoir un peu plus de longueur de cheveux et des mèches, mais je n'ai pas aimé et ça n'a pas duré", a-t-elle encore révélé.

Cristina Cordula pas contre la chirurgie esthétique

Rappelons également que Cristina Cordula s'autorise quelques interventions esthétiques pour se sentir bien dans sa peau et qu'elle ne ferme pas les portes à la chirurgie esthétique. "Alors pour l'instant je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, j'ai fait de la médecine esthétique mais pourquoi pas ! Je ne suis pas contre l'idée, d'ici quelques années, si j'ai la paupière qui tombe, de faire un lifting du bas du visage pour arrondir mon ovale ou si j'ai un double menton pourquoi pas faire un truc. Je n'ai aucun problème mais il ne faut pas oublier que moi je suis brésilienne et au Brésil on n'a pas du tout de tabou là-dessus", nous confiait-elle lors d'une interview pour Purepeople.