Cristina Cordula en deuil : mort d'une personne très importante pour l'animatrice

Connue pour pour sa joie de vivre permanente ainsi que son magnifique sourire, Cristina Cordula n'a pas la tête à plaisanter actuellement puisqu'elle vient d'apprendre le décès de l'un de ses amis : Jô Soares, disparu à l'âge de 84 ans. Il s'agit d'un acteur, journaliste, écrivain, dramaturge, humoriste et auteur de roman policier brésilien. Un véritable touche à tout, qui avait croisé le chemin de la jolie brune au Brésil, alors qu'elle se lançait à l'époque dans une carrière de mannequin.

Cristina Cordula a commencé à défiler à l'âge de 16 ans, d'abord au Brésil d'où elle est originaire, avant de se faire remarquer à l'échelle internationale, notamment après qu'elle s'est fait couper les cheveux courts, sur les conseils d'un coiffeur de Sao Paulo. Cette période de sa vie coïncide également avec sa rencontre avec Jô Soares, à qui elle doit énormément de choses à en croire sa story Instagram.

"Si important dans ma vie"

"Rip Jo Soares. Tu étais si important dans ma vie et a contribué énormément à ce que je suis aujourd'hui. Merci" a-t-elle écrit, tout en partageant une photo d'elle plus jeune en compagnie du défunt. Une déclaration très touchante de la part de l'animatrice de M6, qui ne s'est pas fait connaître en tant que mannequin au sein de l'Hexagone mais bel et bien en tant que spécialiste de la mode et du relooking à travers des programmes cultes comme Les Reines du shopping, Cousu main, Nouveau look pour une nouvelle vie ou encore Objectif 10 ans de moins. Des émissions qui ont connu un certain succès, ce qui a notamment permis à la native de Rio de Janeiro de devenir l'une des figures phares de la sixième chaîne et plus généralement de la télévision française.

Elle est plus discrète en revanche sur sa vie privée, ce qui ne l'empêche pas de faire quelques confidences par-ci par-là quand bon lui semble, comme en 2020 lorsqu'elle évoquait le père de son fils Enzo dans une interview accordée à Purepople. "C'est un homme formidable. Il est marchand de biens, il est très sympa quoi, c'est mon pote, il est drôle, c'est un super bon père, il a toujours été présent, je n'ai rien à dire vraiment. Mon fils a un très bon père", avait-elle déclaré. Dans son malheur, elle peut au moins se réjouir de cela...