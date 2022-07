Cristina Cordula : ses rares confidences sur le père de son fils Enzo

L'élève va-t-il dépasser le maître ? Ce lundi 25 juillet 2022, la chaîne M6 propose à ses téléspectateurs un programme inédit : une émission intitulée Qui peut nous battre ?. L'objectif : plusieurs célébrités seront challengées dans leur domaine d'expertise par des candidats qui feront tout pour être meilleurs qu'elles. Hélène Ségara sera défiée sur de la musique, Éric Antoine sur des questions liées au divertissement, Marie Portolano sur le sport, Mac Lesggy sur la science et la santé ainsi que Philippe Etchebest sur la cuisine.

Sans oublier la sublime Cristina Cordula, qui devra se défendre sur son terrain de jeu favori : la mode. L'occasion de se pencher sur la vie privée de cette dernière, qui n'a pas pour habitude d'être très loquace sur ce sujet. Mais en 2020, la jolie brune de 57 ans a accepté de se livrer dans une interview accordée à Purepeople. Elle s'était notamment exprimée sur le père de son fils Enzo, né en 1994.

"Un super bon père"

"C'est un homme formidable. Il est marchand de biens, il est très sympa quoi, c'est mon pote, il est drôle, c'est un super bon père, il a toujours été présent, je n'ai rien à dire vraiment. Mon fils a un très bon père", avait-elle déclaré.

Des propos très élogieux à l'égard de son ex-compagnon, avec qui elle semble avoir définitivement tourné la page puisqu'elle est mariée depuis quelques années à un certain Frédéric Cassin, un homme d'affaires français. Le 8 juin dernier, elle célébrait ses noces sur son compte Instagram. "5 ans de mariage... déjà !!! C'est une évidence : je ne vois pas le temps passer à tes côtés Fred... J'ai découvert qu'il s'agit des noces de bois, symbole de solidité... et en effet, notre amour " is here to stay ". Je t'aime", avait-elle écrit en légende d'un cliché de la cérémonie.

Un message qui ne fait aucun doute quant à l'amour que l'animatrice des Reines du shopping porte pour son nouveau prince charmant. Ce qui ne l'empêche pas d'entretenir une relation très saine avec le père de son fils, notamment dans l'intérêt de ce dernier.