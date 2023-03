Cyril Féraud, sa vie privée altérée par son côté control freak ? "Je suis obsessionnel du contrôle..."

Petits et grands, tout le monde l'adore. Cyril Féraud a plus d'une corde à son arc et plus d'un programme à son actif. Beaucoup l'ont découvert alors qu'il présentait l'émission Slam sur France 2 puis France 3... le voilà idole des jeunes sous les traits de Cyril Gossbo dans Fort Boyard, mais aussi maître de cérémonie du Quiz des champions et de 100% logique. Tout ce qu'il touche se transforme en or, tant et si bien que le présentateur serait convoité par TF1. "Son profil intrigue et intéresse, explique Dominique Ambiel, un cadre de la chaîne au journal Le Parisien. Il est intéressé par tout. Être animateur, c'est un rêve d'enfant, donc il s'y accrochera. Mais je suis sûr qu'il va être de plus en plus producteur avec le temps".

J'ai besoin que tout soit réglé comme du papier à musique

Véritable prince des audiences, Cyril Féraud a toutefois l'honnêteté de dire qu'il n'est pas parfait - personne ne l'est, après tout ! Réputé pour son côté "minutieux", le présentateur de 37 ans admet aisément qu'il a des défauts, notamment une tendance à être extrêmement tatillon... que ce soit au travail, ou partout ailleurs. Son entourage se souvient notamment du tournage d'un numéro de Duels en famille sur lequel il s'était "agacé" parce qu'il trouvait qu'une question n'était pas formulée de manière claire et précise. "Je suis un peu obsessionnel du contrôle, affirme-t-il. Même dans ma vie privée, j'ai besoin que tout soit réglé comme du papier à musique".

Je ne dirai plus le moindre mot sur le sujet

Côté vie privée, pourtant, on en sait très peu à son propos. S'il se fait parfois draguer par les candidats de ses émissions, et qu'il adore leur poser des questions un poil intimes, Cyril Féraud a une sainte horreur de voir qu'on peut s'intéresser à lui. Tout juste accepte-t-il d'évoquer son premier baiser. "Je n'en parlerai plus, assurait-il au magazine 100% Programme TV en janvier 2021. Je ne dirai plus le moindre mot sur le sujet. Même quand je dis que je ne veux pas en parler, je me retrouve avec 15 articles sur le net genre : 'Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée'" Quand il dit qu'il est obsessionnel du contrôle... il ne ment visiblement pas !