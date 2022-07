Cyril Féraud : Confidence intime sur sa première amoureuse

Plutôt discret sur ses amours, Cyril Féraud intrigue. L'animateur de Slam, récemment dragué par un candidat de son émission sur le plateau de France 3, n'évoque ainsi que très rarement le sujet. Certains se demandent s'il est gay, hétéro ou encore bi. Mais pas question pour le charmant blond de 37 ans de lever le voile sur le sujet. Toutefois, auprès de nos confrères de Télé Loisirs en juin 2022, il a évoqué sa toute première histoire d'amour au détour d'une interview.

Questionné sur la première fois qu'il a embrassé, Cyril Féraud s'est laissé aller à quelques confidences exceptionnelles. "Le premier bisou, c'était sur Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, au cours d'une boum avec mon amoureuse d'enfance. Ça se prêtait mieux à ça que Tout [est fini entre nous, ndlr] de Lara Fabian !", avait-il confié, sans tabou. Puis, dans la foulée, il avait été interrogé sur la chanson qui pourrait ouvrir le bal de son mariage – si union il y a un jour. "Je n'y ai pas réfléchi, mais ça pourrait bien être Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais ma première amoureuse en sera émue !", avait-il ajouté. C'est ainsi que les lecteurs apprennent que Cyril Féraud n'est pas resté en contact avec sa toute première conquête.

Face aux nombreuses interrogations autour de sa sexualité, l'animateur qui répondait aux rumeurs de triche dans Slam avait pris la décision de stopper net les rumeurs. "Ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué, avait-il ainsi déclaré à Nous Deux en 2018. Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines." Puis, en janvier 2021, dans les colonnes du magazine 100% Programme TV, il assurait qu'il "n'en parlerai plus" et ne dirai "plus le moindre mot sur le sujet" !

Une chose est sûre, il entend bien devenir papa au cours de sa vie, et pourquoi pas prochainement ! A Télé Loisirs le mois dernier, il se livrait à coeur ouvert sur ce désir. "Devenir papa est justement dans mes projets, à court terme...", indiquait-il. Un rêve qui pourrait bien se réaliser !