Cyril Féraud sexy en vacances : sa photo en maillot de bain enflamme Instagram

Cette parenthèse enchantée tombe à pic puisque récemment, Cyril Féraud a appris une mauvaise nouvelle. Une petite fille prénommée Livia, qui faisait partie de l'association Les Lutins du Phoenix dont il est le parrain, a rejoint les étoiles. "Immense tristesse. La petite Livia a rejoint les étoiles. Elle était la première petite fille à avoir reçu l'une des peluches Marguerite envoyées par les téléspectateurs de Slam et distribuées pour Noël grâce à l'association Les Lutins du Phoenix aux enfants malades qui luttent contre le cancer. Toutes nos pensées et notre force à sa famille et à tous les enfants (et les adultes) qui luttent contre ce putain de cancer. Bon voyage petite Livia", avait écrit Cyril Féraud sur son compte Instagram, en légende d'une photo de la défunte Livia, qui pose avec deux des fameuses peluches.