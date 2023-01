Cyril Hanouna interrompu en direct : vidéo de la sécurité intervient pour maîtriser un individu !

Être célèbre n'apporte pas que des avantages et Cyril Hanouna le sait bien... Ce jeudi 5 janvier 2023, l'animateur a eu une belle frayeur sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors qu'il présentait l'émission comme à son habitude, un homme inconnu a pénétré le centre du plateau en courant. Immédiatement, deux membres de la sécurité se sont rués vers lui et l'ont arrêté avant qu'il n'atteigne l'animateur...

Sous les exclamations effrayées des chroniqueurs, l'individu s'est retrouvé encerclé. Malgré la peur soudaine, Cyril Hanouna s'est empressé de demander à la sécurité de relâcher le jeune homme. "Laissez le ! Pas de violence ici !", a-t-il crié en se dirigeant vers l'individu pour le prendre dans ses bras. Un peu secoué, le perturbateur a immédiatement assuré qu'il ne voulait rien de mal à l'animateur et qu'il souhaitait seulement "être le premier youtubeur de France d'ici 2026". Il a ensuite dévoilé à Cyril Hanouna qu'il avait un cadeau pour lui, tout en sortant deux papiers de sa poche. "Mais c'est ton nom, qu'est-ce que tu viens me faire chi** ! Tu as mis la sécurité en panique !", a immédiatement lâché l'animateur en ouvrant le papier et en le montrant aux caméras.

Plus de peur que de mal

Malgré le gros coup de frayeur, les chroniqueurs et le public se sont donc rapidement rendus compte que le jeune homme ne voulait aucun mal à l'équipe. Rapidement, il révèle même que cette intrusion n'était qu'un défi lancé par Manu, présentateur phare de la radio NRJ. "Manu Levy, on t'embrasse mais lui a failli se faire défoncer pour toi. Le gars est sympa, il voulait être youtubeur et il va avoir des dents en moins... Je le dis : 'Ne le faites pas' ! Là, ça s'est bien passé mais ça peut aussi partir en cacahuète", a déclaré l'animateur enfin apaisé.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un membre du public interrompt le cours de l'émission. Il y a quelques semaines, un jeune homme s'était levé pour faire connaître ses talents de rappeur. Puis, quelques jours plus tard, c'est un autre jeune homme qui avait interrompu un débat en interpellant l'animateur pour lui donner "sa liste au Père Noël". Une intervention qui n'avait cependant pas du tout plu à Cyril Hanouna, ni a Kelly Vedovelli qui était en train de parler à ce moment-là.