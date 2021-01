Cyril Hanouna : Le triste appel d'un ex-candidat, "J'ai tout perdu"

Juste avant Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna anime, toujours sur C8, À prendre ou à laisser. Lundi 18 janvier 2021, il a invité Otis, un ancien candidat du jeu sur le plateau. Pas question pour lui de jouer à nouveau, mais plutôt de lancer un appel à l'attention de délinquants lui ayant fait du tort...

Sur Instagram déjà, Otis avait raconté sa triste histoire. Le comédien a été cambriolé. Les voleurs ont emporté avec eux une console de jeu, un sac et son ordinateur, qui contient des années de travail. "Je jette une bouteille à la mer, s'il voit cette vidéo : 'S'il te plaît rends moi ma vie, rends moi mes rêves, Je t'en supplie...'", lançait-il sur les réseaux sociaux à l'attention de son cambrioleur. Une vidéo très largement partagée et qui est arrivée jusqu'à Cyril Hanouna. L'animateur vedette de C8, touché par l'histoire d'Otis, lui a proposé de lancer son appel en direct à la télévision, sur le plateau d'À prendre ou à laisser, lui permettant ainsi de toucher une plus grande audience.

Otis dépité : "10 ans de travail, tout est parti d'un seul coup !"

"Il y a beaucoup plus grave dans la vie et ça je m'en rends compte. C'est juste que j'ai été cambriolé. Quelqu'un est rentré chez moi comme un acrobate. J'habite au deuxième étage et il est passé par la fenêtre. Il a récupéré une console, mais ce n'est pas grave, un sac qui m'avait été offert par ma nièce, mais ça encore une fois, ce n'est pas très grave. Mais c'est surtout mon ordinateur et ce qu'il y a à l'intérieur parce que dedans c'est tout mon travail, toute ma passion", lance Otis, qui avait remporté 10 000 euros lors de son passage dans l'émission.

Mais que contient de si précieux cet ordinateur ? "Moi, je suis comédien et j'écris des sketches, des petites émissions, des lancements pour m'amuser avec mes copains, pour faire rire mes proches. Dedans, j'ai 10 ans de travail et 5 ans d'écriture ! Tout ça d'un seul coup, c'est parti !", explique Otis.

D'abord "en colère et triste", le comédien dit aujourd'hui comprendre le geste de son cambrioleur "parce qu'il était dans une détresse ou une précarité". Plus encore, il offre au voleur la possibilité de "faire un geste de bonté" en lui rendant son ordinateur. "Si cette personne accepte, elle envoie un message. Ce n'est plus entre elle et moi. Elle envoie un message à l'univers : on peut tous décider du jour au lendemain de changer et faire le bien", poursuit-il. Et de conclure en remerciant l'élan de solidarité dont il a bénéficié : sur les réseaux sociaux, beaucoup ont partagé sa vidéo et lui ont apporté leur soutien, à l'instar de Vanessa Demouy, la comédienne d'Ici tout commence.